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dv.ee

18 июля 2024 в 13:25









Урсула фон дер Ляйен утверждена Европарламентом на второй срок

Европарламент проголосовал за председателя Еврокомиссии. Фото: Филипп фон Дитфюрт, Scanpix

Члены Европейского парламента утвердили действующую председательницу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен на этот пост на второй пятилетний срок после ее речи о необходимости европейского оборонного союза.

По итогам тайного голосования за фон дер Ляйен был отдан 401 голос, против выступили 284 евродепутата и 15 воздержались. Семь бюллетеней оказались пустыми.

Для избрания главы ЕК требовалось набрать 361 или более голосов из состава парламента в 720 членов.

После одобрения Европарламентом кандидатуру председателя Европейской комиссии должен официально утвердить Европейский совет.

«Еще 5 лет. Я не могу выразить, насколько я благодарна за доверие всем депутатам Европарламента, которые проголосовали за меня», – написала фон дер Ляйен в соцсетях.

Урсула фон дер Ляйен руководит Еврокомиссией с 2019 года. Она стала первой женщиной, возглавившей Еврокомиссию. В 2022 и 2023 годах журнал Forbes назвал ее «самой влиятельной женщиной в мире». На выборах в Европарламент в июне она возглавляла список правоцентристской Европейской народной партии, набравшей наибольшее число голосов.

Речь фон дер Ляйен как кандидата была в основном посвящена вопросам обороны.

«Мы обязаны сделать все необходимое для защиты наших европейских граждан. Защита Европы – долг Европы. Поэтому я считаю, что сейчас настало время построить настоящий европейский оборонный союз», – заявила фон дер Ляйен в четверг в Страсбурге на пленарной сессии Европарламента в своей кандидатской программной речи.

Настало время построить настоящий европейский оборонный союз. Урсула фон дер Ляйен председатель Еврокомиссии

«Давайте внесем ясность: государства-члены сохранят ответственность за свою национальную безопасность и свои армии, – продолжила она. – И НАТО останется опорой нашей коллективной обороны. Но мы все прекрасно знаем, что наши расходы на оборону слишком низки и неэффективны».

ЕС должен больше инвестировать в высококлассный оборонный потенциал, «инвестировать больше и инвестировать вместе».