Крупное задержание: расследование масштабного мошенничества с НДС выявило в Балтии преступную сеть
Под руководством рижского и вильнюсского представителей Европейской прокуратуры вчера в Эстонии, Латвии и Литве были задержаны 32 человека. Ущерб, нанесенный подозреваемой преступной группировкой, оценивается почти в 300 миллионов евро.
Налогово-таможенный департамент (НТД) задержал члена правления компании, занимающейся арендой строительной техники, по подозрению в налоговых нарушениях. В рамках уголовного дела он подозревается в предоставлении ложной информации, что позволило скрыть налоговые и удерживаемые обязательства на сумму более одного миллиона евро.
Связь с тайными следственными мероприятиями привела к отстранению одного из госпрокуроров по делу о коррупции, где фигурируют адвокат Кюллике Намм, бывший руководитель Земельного департамента Калев Кангур и один из владельцев AQVA Hotels Тоомас Тамм.
Учредители и бывшие руководители фирмы, занимающейся продажей подержанных автомобилей премиум-класса, попались на налоговых махинациях и заключили сделку с прокуратурой. Однако бизнес продолжается: в число владельцев недавно вошёл известный девелопер.
Покупка недвижимости в Дубае с целью получения пассивного дохода или оформления вида на жительство доступна, не выходя из дома. В этом интервью Игорь Кинг расскажет о динамично развивающемся рынке недвижимости в Арабских Эмиратах, возможностях, которые он предлагает инвесторам, и причинах, по которым приобретение жилья для аренды здесь является выгодным решением.