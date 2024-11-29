Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,28%267,25
  • OMX Riga0,58%883,96
  • OMX Tallinn−0,61%1 699,19
  • OMX Vilnius0,04%1 039,28
  • S&P 500−0,38%5 998,74
  • DOW 30−0,31%44 722,06
  • Nasdaq −0,6%19 060,48
  • FTSE 100−0,12%8 270,89
  • Nikkei 225−0,37%38 208,03
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,95
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%110,28
  • OMX Baltic−0,28%267,25
  • OMX Riga0,58%883,96
  • OMX Tallinn−0,61%1 699,19
  • OMX Vilnius0,04%1 039,28
  • S&P 500−0,38%5 998,74
  • DOW 30−0,31%44 722,06
  • Nasdaq −0,6%19 060,48
  • FTSE 100−0,12%8 270,89
  • Nikkei 225−0,37%38 208,03
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,95
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%110,28
  • 29.11.24, 08:46

Крупное задержание: расследование масштабного мошенничества с НДС выявило в Балтии преступную сеть

Под руководством рижского и вильнюсского представителей Европейской прокуратуры вчера в Эстонии, Латвии и Литве были задержаны 32 человека. Ущерб, нанесенный подозреваемой преступной группировкой, оценивается почти в 300 миллионов евро.
В Эстонии в акции приняли участие Налогово-таможенный департамент и Бюро данных по предотвращению отмывания денег.
  • В Эстонии в акции приняли участие Налогово-таможенный департамент и Бюро данных по предотвращению отмывания денег. Foto: Andras Kralla
Из 32 задержанных в странах Балтии трое остаются под стражей. За последние два дня обыски и задержания проводились в общей сложности в 16 странах.

Похожие статьи

Новости
  • 02.03.23, 08:31
Европрокуратура начала пять расследований в Эстонии: возможный ущерб исчисляется миллионами
В прошлом году Европейская прокуратура инициировала пять расследований в связи с Эстонией, общая сумма возможных убытков составила 4,3 миллиона евро.
Новости
  • 21.11.24, 14:08
НТД задержал подозреваемого в налоговом мошенничестве на сумму в один миллион евро
Налогово-таможенный департамент (НТД) задержал члена правления компании, занимающейся арендой строительной техники, по подозрению в налоговых нарушениях. В рамках уголовного дела он подозревается в предоставлении ложной информации, что позволило скрыть налоговые и удерживаемые обязательства на сумму более одного миллиона евро.
Новости
  • 19.11.24, 08:32
Госпрокурор отстранен от уголовного дела со скандально известными участниками
Связь с тайными следственными мероприятиями привела к отстранению одного из госпрокуроров по делу о коррупции, где фигурируют адвокат Кюллике Намм, бывший руководитель Земельного департамента Калев Кангур и один из владельцев AQVA Hotels Тоомас Тамм.
Эпицентр
  • 15.11.24, 08:44
Уличенный в налоговом мошенничестве продавец роскошных авто сработался с известным бизнесменом
Учредители и бывшие руководители фирмы, занимающейся продажей подержанных автомобилей премиум-класса, попались на налоговых махинациях и заключили сделку с прокуратурой. Однако бизнес продолжается: в число владельцев недавно вошёл известный девелопер.
  • ST
Content Marketing
  • 25.11.24, 10:20
Недвижимость в Дубае 2024-2025: как купить недвижимость без лишних затрат и рисков
Покупка недвижимости в Дубае с целью получения пассивного дохода или оформления вида на жительство доступна, не выходя из дома. В этом интервью Игорь Кинг расскажет о динамично развивающемся рынке недвижимости в Арабских Эмиратах, возможностях, которые он предлагает инвесторам, и причинах, по которым приобретение жилья для аренды здесь является выгодным решением.

Самые читаемые

1
Новости
  • 28.11.24, 06:00
Война в Украине ускорила рождение уникального продукта питания в Эстонии
2
Новости
  • 27.11.24, 08:53
Навязчивые дешевые товары с Temu беспокоят местных продавцов
3
Mнения
  • 28.11.24, 07:00
Налоговая система в Эстонии: инновация, которая не оправдала ожиданий
4
Новости
  • 27.11.24, 16:28
На миллиардный тендер Rail Baltica претендуют один эстонский и четыре международных консорциума
5
Новости
  • 28.11.24, 08:51
Как пенсионная реформа повлияла на банки: кто привлек новых клиентов, а кто потерял доходы?
6
Биржа
  • 27.11.24, 15:03
Инвестор Тоомас: используйте забытый трюк, и будущее сразу станет ярче

Последние новости

Новости
  • 29.11.24, 15:01
Как надзорный орган заставил Wise замораживать счета
Новости
  • 29.11.24, 13:46
Синхронизация энергосистемы Эстонии с континентальной Европой произойдет 9 февраля 2025 года
Новости
  • 29.11.24, 13:18
Спад экономики Эстонии вызван торможением строительства и промпроизводства
Биржа
  • 29.11.24, 12:46
Trigon Property вышла в прибыль
Новости
  • 29.11.24, 12:23
Эстонский производитель закусок успешно вышел на рынок Саудовской Аравии
Новости
  • 29.11.24, 11:36
Решение Верховного суда повлияет на десятки других споров о деньгах Евросоюза
Биржа
  • 29.11.24, 11:01
Bigbank включен в список значимых кредитных учреждений
Новости
  • 29.11.24, 10:28
Поврежденные в Балтийском море кабели связи восстановлены

Сейчас в фокусе

Руководители эстонской компании Sunfly Дмитрий и Марк Эйвины на заводе по производству пасты и белка из семечки подсолнуха в Таллинне.
Новости
  • 28.11.24, 06:00
Война в Украине ускорила рождение уникального продукта питания в Эстонии
Профессор макроэкономики TalTech Карстен Штер считает, что особенная налоговая система не помогла, а может быть и навредила Эстонии
Mнения
  • 28.11.24, 07:00
Налоговая система в Эстонии: инновация, которая не оправдала ожиданий
Банки отмечают, что ажиотаж вокруг вывода средств из второй пенсионной ступени спал.
Новости
  • 28.11.24, 08:51
Как пенсионная реформа повлияла на банки: кто привлек новых клиентов, а кто потерял доходы?
Общая стоимость альянсного тендера может достигать 932 миллионов евро с учетом дополнительной возможности закупки стратегических материалов.
Новости
  • 27.11.24, 16:28
На миллиардный тендер Rail Baltica претендуют один эстонский и четыре международных консорциума
25% респондентов не готовы открывать бизнес из-за неблагоприятной экономической ситуации.
Опрос
  • 28.11.24, 10:04
Опрос: тяжелейшая экономическая ситуация ограничивает открытие бизнеса
Повышение ставки накоплений – это важный инструмент даже для тех, кто обычно не считает себя особенно дисциплинированным.
Биржа
  • 27.11.24, 15:03
Инвестор Тоомас: используйте забытый трюк, и будущее сразу станет ярче
Андрей Коробейник.
Mнения
  • 28.11.24, 10:30
Коробейник: социал-демократы обманывают избирателей по поводу налога на банки
Недвижимость в Дубае 2024-2025: как купить недвижимость без лишних затрат и рисков
  • ST
Content Marketing
  • 25.11.24, 10:20
Недвижимость в Дубае 2024-2025: как купить недвижимость без лишних затрат и рисков

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2024