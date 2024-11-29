Спад экономики Эстонии вызван торможением строительства и промпроизводства

Как дела? В экономике катастрофа, а так ничего. Журналисты ДВ, не сговариваясь, оделись во все черное и обсудили в свежем выпуске подкаста «Делов-то!» значение такого слова как «стагфляция». Как нашу страну занесло в столь незавидное положение? Почему все эстонские забастовки – французам на смех? И в курсе ли наши чиновники, что зимой иногда выпадает снег?
Эстонская налоговая система была ошибкой с самого начала. Из-за специфической модели дивидендного налогообложения бюджет недосчитывался порядка 300 миллионов евро или около 1% ВВП ежегодно. Теперь, когда налоги повысили, система приобрела еще более спорный вид, считает профессор макроэкономики TalTech Карстен Штер.
Надо признать, что пока российская экономика смогла выдержать натиск западных санкций, пишут авторы доклада аналитического центра CASE. Даже прекращение войны сейчас укрепит российский милитаризм. Миру предстоит долгое противостояние с Россией.
Ситуация на рынке труда, несмотря на экономический спад, остается с точки зрения работников благоприятной. Поэтому можно предположить, что с возобновлением экономического роста мы вскоре снова столкнемся с нехваткой рабочей силы, пишет экономический аналитик банка SEB Михкель Нестор.
Покупка недвижимости в Дубае с целью получения пассивного дохода или оформления вида на жительство доступна, не выходя из дома. В этом интервью Игорь Кинг расскажет о динамично развивающемся рынке недвижимости в Арабских Эмиратах, возможностях, которые он предлагает инвесторам, и причинах, по которым приобретение жилья для аренды здесь является выгодным решением.