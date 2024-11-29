Спад экономики Эстонии вызван торможением строительства и промпроизводства

Как дела? В экономике катастрофа, а так ничего. Журналисты ДВ, не сговариваясь, оделись во все черное и обсудили в свежем выпуске подкаста «Делов-то!» значение такого слова как «стагфляция». Как нашу страну занесло в столь незавидное положение? Почему все эстонские забастовки – французам на смех? И в курсе ли наши чиновники, что зимой иногда выпадает снег?