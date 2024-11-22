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  • 22.11.24, 12:28

Михкель Нестор: рынок труда игнорирует масштаб спада в экономике

Ситуация на рынке труда, несмотря на экономический спад, остается с точки зрения работников благоприятной. Поэтому можно предположить, что с возобновлением экономического роста мы вскоре снова столкнемся с нехваткой рабочей силы, пишет экономический аналитик банка SEB Михкель Нестор.
Экономический аналитик банка SEB Михкель Нестор.
  • Экономический аналитик банка SEB Михкель Нестор. Foto: SEB Pank
Согласно учебникам экономики, экономический рост и рынок труда идут рука об руку. Когда спрос снижается, потребность в рабочей силе тоже уменьшается. Несмотря на то, что экономический спад уже завершился, ВВП Эстонии все еще на 6% ниже своего пика 2022 года. Это значительное падение.
Если рассматривать историю Эстонии, столь серьезное снижение ВВП могло бы повлечь за собой уменьшение уровня занятости на пару процентов. Однако этого не произошло. В начале 2022 года уровень занятости составлял 69%, а в третьем квартале этого года он составил 69,1% среди людей в возрасте 15-74 лет. Особенно странно то, что в этот период в Эстонию прибыли более 50 000 беженцев из Украины, которых, по-видимому, ослабленная экономика без труда смогла поглотить.
Дать окончательное объяснение этой противоречивой ситуации сложно, но можно выделить несколько факторов. Во-первых, экономический спад в Эстонии за последние два года был в некотором роде иллюзорным. Хотя реальный ВВП уменьшился, номинально (в обычных евро) экономика росла благодаря высокой инфляции. Увеличение денежной массы позволило работодателям сохранять заработную плату, даже если работы для сотрудников стало меньше.
Во-вторых, Эстония уже долгое время страдала от нехватки рабочей силы, которая сдерживала рост бизнеса и экономики в хорошие времена. Хотя в медиа часто обсуждается нехватка квалифицированных работников, проблема еще острее для низкооплачиваемых должностей. Предыдущие трудности с наймом неквалифицированного персонала могут объяснить, почему украинским беженцам было относительно легко найти работу. В условиях, когда у компаний не было острой нехватки средств, многие предпочли сохранить имеющихся сотрудников в надежде, что вскоре смогут предложить им больше работы.

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