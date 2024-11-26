Назад 28.11.24, 07:00 Налоговая система в Эстонии: инновация, которая не оправдала ожиданий Эстонская налоговая система была ошибкой с самого начала. Из-за специфической модели дивидендного налогообложения бюджет недосчитывался порядка 300 миллионов евро или около 1% ВВП ежегодно. Теперь, когда налоги повысили, система приобрела еще более спорный вид, считает профессор макроэкономики TalTech Карстен Штер.

Профессор макроэкономики TalTech Карстен Штер считает, что особенная налоговая система не помогла, а может быть и навредила Эстонии Foto: Scanpix

В 2000 году Эстония внедрила революционную налоговую систему: корпоративная прибыль облагается налогом только в случае распределения дивидендов, а не сразу после получения. Такой подход кардинально отличался от налоговых практик большинства стран и изначально преследовал цель поддержать компании, испытывающие трудности с финансированием. Впоследствии эстонская система налогообложения была частично скопирована такими странами, как Латвия и Грузия. Однако широкого распространения все же не получила.

Как работала система

В чем разница между эстонской системой дивидендного налогообложения и стандартной, используемой в большинстве других стран? В большинстве стран компании сначала платят налог на свою прибыль, после чего владельцы фирм платят налог на выплаченные дивиденды. (Некоторые утверждают, что это означает двойное налогообложение прибыли.)

В Эстонии же фирмы не платят налог на прибыль, а только на выплаченные дивиденды. Так будет до 2026 года. Изначально ставка налога на распределенную прибыль (фактически налога на дивиденды) составляла 26%. Но постепенно снижалась и к 2015 году опустилась до 20%. С 2025 года она вырастет до 22%, а с 2026 года планируется возвращение к традиционному корпоративному налогообложению с символической ставкой 2% от прибыли. Стоило ли ее вводить?

Поздно, дорого и несправедливо

Время, выбранное для введения системы дивидендного налогообложения, было неудачным. Когда реформа была принята в 1999 году, условия финансирования для компаний были сложными после российского финансового кризиса. Однако вскоре условия улучшились по мере продвижения переговоров о вступлении в Европейский Союз и НАТО. Иностранный капитал начал поступать в Эстонию, и эстонские банки стали выдавать кредиты фирмам и домохозяйствам под более низкие проценты, чем раньше. С этой точки зрения, налоговая реформа случилась слишком поздно.

Новая налоговая система была введена не в самый трудный момент, а когда страна уже приблизилась к ЕС и НАТО. Вполне возможно, что эти политические факторы сделали больше для притока инвестиций.

При введении дивидендного налогообложения основной целью было заявлено улучшение условий финансирования для эстонских компаний, и предполагалось, что это приведет к более высоким инвестициям и более быстрому экономическому росту. В результате реформы в начале 2000-х компании сократили выплату дивидендов и вместо этого накапливали прибыль. Это делало балансы многих из них более устойчивыми, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Однако фирмы Эстонии пострадали от «шторма» финансового кризиса 2007-2008 годов так же, как компании в Латвии и Литве, показали исследования.

Компании Эстонии пострадали в кризис 2007-2008 годов так же, как соседи в Латвии и Литве.

Но также введение новой системы привело к сокращению поступлений в бюджет от корпоративных налогов. Потеря доходов составляла около 1% ВВП ежегодно в течение нескольких лет. Для сравнения, это половина всех трат государства на исследования и разработки в Эстонии (2% ВВП).

1% ВВП недополучал бюджет ежегодно из-за отсутствия налога на прибыль.

Чтобы побудить фирмы увеличить выплату дивидендов, было введено специальное правило, согласно которому фирмы могут платить налоги по более низкой ставке, если регулярно выплачивают дивиденды. Это сделало ставку для одних фирм ниже, чем для других, что не кажется справедливым.

Еще одним недостатком такого налогообложения является то, что, облегчая условия финансирования для прибыльных фирм, оно не помогает компаниям, несущим убытки. Странная идея поддерживать за счет бюджета успешно работающие предприятия, а не те, которые не справляются. Стартапы и фирмы, активно инвестирующие в исследования и разработки, часто несут убытки, поэтому эти фирмы не получают помощи от системы дивидендного налогообложения. При худшем сценарии такая система препятствует выходу новых фирм на рынок, так как существующие компании получают преимущество (в виде освобождения от налогов на прибыль).

Трудно утверждать, что переход на дивидендное налогообложение каким-либо значительным образом принес пользу эстонской экономике. Правительство Эстонии потеряло налоговые доходы в начале 2000-х, и неясно, были ли эти потери когда-либо компенсированы.

Согласно Евростату, экономика Эстонии за последние 25 лет демонстрировала несколько более медленный экономический рост, чем экономики Латвии и Литвы. В 2000 году средний доход на душу населения (с поправкой на различные уровни цен) был на 11% выше в Эстонии, чем в Литве, но к 2023 году это изменилось – теперь средний доход на человека на 7% выше в Литве, чем в Эстонии. В целом, с тех пор как Эстония перешла к дивидендному налогообложению в 2000 году, эстонская экономика не показала лучших результатов, чем экономики других балтийских государств.

Повышение налога – не приговор экономике

В следующем году дивидендный налог увеличится до 22%, а с 2026 года будет введен дополнительный налог на прибыль в 2%. Вопрос в том, повлияют ли эти более высокие налоги на экономический рост. К сожалению, экономисты мало знают о влиянии налогов на экономический рост, и это также относится к корпоративному налогообложению. Налоги могут быть слишком высокими, но есть много стран с высокими налогами, которые процветают и демонстрируют быстрый экономический рост. Скандинавские страны в нашем регионе – очевидные примеры.

Высокие налоги не обязательно мешают высокому экономическому росту. Пример - скандинавские страны.

Хотя мало известно о взаимосвязи между налогами и экономическим ростом, больше известно о том, что происходит, если налоги слишком низкие. Если налоги слишком низкие и не покрывают государственные расходы, результатом будет большой и растущий государственный долг, который может привести к долговым кризисам, негативно влияющим на экономический рост как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Более того, если налоги слишком низкие, то может не хватить ресурсов для инвестиций в образование, инфраструктуру, здравоохранение и общественный порядок, а недостаточное инвестирование в эти области наносит вред экономическому росту.