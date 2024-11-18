Назад 18.11.24, 16:50 Центр CASE: миру стоит готовиться к долгому противостоянию с Путиным Надо признать, что пока российская экономика смогла выдержать натиск западных санкций, пишут авторы доклада аналитического центра CASE. Даже прекращение войны сейчас укрепит российский милитаризм. Миру предстоит долгое противостояние с Россией.

В Берлине 17 ноября прошел массовый антивоенный митинг, организованный российской оппозицией. Foto: Scanpix

«Большая ошибка западных политиков состоит в том, что в основу принимаемых решений кладутся неадекватные суждения об исходной ситуации», – констатируют авторы доклада «Надежный тыл диктатора: российская экономика на фоне войны» аналитического центра CASE. Потому они предложили свою оценку состояния российской экономики и анализ причин ее устойчивости.

Экономика России на третий год войны чувствует себя неплохо – ожидается рост ВВП в районе 3,9% по итогам 2024 года. В основном за счет оборонной промышленности. Дефицит бюджета остается умеренным, он покрывается деньгами, занятыми на внутреннем рынке, но также еще остается запас в Фонде национального благосостояния (ФНБ).

Уровень долга российского правительства является незначительным по современным стандартам – ожидается, что по итогам 2024 года он составит 18,1% ВВП, – что оставляет огромное пространство для внутренних заимствований. авторы доклада CASE

Нефтегазовые доходы, несмотря на эмбарго и «потолок цен на нефть», на довоенном уровне и гораздо выше прогнозов. Единственное, что подводит – инфляция, вызванная дефицитом товаров – их предложение не успевает за растущим внутренним спросом. И, как следствие, рекордно высокая ключевая ставка Центробанка (21% годовых).

Российская экономика смогла выдержать натиск санкций за счет сочетания ее рыночного характера, невозможности найти замену российскому сырью на глобальном рынке, профессионализму правительственных чиновников и неспособности Запада изолировать Россию на мировой арене, объясняют авторы доклада. С середины 2023 года в российской экономике произошли важные структурные изменения – увеличились военные расходы, изменилась география внешней торговли, вырос уровень доходов населения. Такое сочетание придало необходимую прочность и устойчивость экономической системе Владимира Путина.

Авторы доклада – известные экономисты российского происхождения: Сергей Алексашенко, бывший замминистра финансов и первый заместитель председателя Банка России; Владислав Иноземцев, доктор экономических наук; Дмитрий Некрасов бывший чиновник, публицист и бизнесмен, позже координатор российской оппозиции. Европейский центр анализа и стратегий (CASE) – основанный в ЕС аналитический институт, специализирующийся на исследованиях экономических и политических процессов в постсоветских странах, а также российской диаспоры в Европе и США. Центр создан по инициативе российского политика, депутата Госдумы России в 2011-2016 годах Дмитрия Гудкова на Кипре в 2024 году.

Авторы признают, что нынешняя экономическая конструкция в состоянии в ближайшие годы удовлетворять потребности кремлевской военной машины и финансировать социальные программы в масштабах, не предполагающих усиления протестных настроений.

«Рост без развития»

В воюющих странах – особенно если война почти не затрагивает их территорию – милитаризация может долго не провоцировать серьезных проблем. Напротив, военные расходы стали подспорьем в 2023-2024 годах, чисто технически обеспечив рост. Хотя в долгосрочной перспективе эти расходы не ведут к росту благосостояния страны.

Нынешняя ситуация, по мнению экономистов, может быть описана как «рост без развития» и характеризуется количественным увеличением объема производства давно освоенной продукции, расширением сферы услуг и ограниченной модернизацией инфраструктуры, не сопровождаемыми технологическим прогрессом.

С точки зрения международного сообщества, наиболее опасное следствие нынешних трендов – формирование в России и вокруг нее экономической модели, основанной на массовом нарушении прав интеллектуальной собственности, непрозрачной внешней торговле и использовании нетрадиционных форм международных расчетов. Кремль видит возможности институционализации этой модели и закладывает ее в основу для своих геополитических претензий, пытаясь играть роль лидера «незападного» мира.

Этот тренд может стать куда более опасным, чем пресловутый «экспорт коррупции» в западные страны, в котором Россию часто обвиняли в 2000-е и 2010-е годы; в отличие от коррупции, которая тогда «экспортировалась» при прямом участии и с санкции западных банков, юридических компаний, а порой даже правительств, что оставляло возможности для борьбы с этим явлением, нынешней тренд прямо направлен на подрыв созданного Западом мирового порядка, а не на встраивание в него. Использование нетрадиционных форм расчетов, экспорт пиратской продукции и контрабандный ввоз изделий западных фирм – все это, как показали последние годы, реализуется намного проще, чем можно было предположить.

«Вывод, к которому сложно не прийти, трудно принять всем тем, кто страдает сегодня от путинской агрессии в Украине, кто помогает противостоять ей в странах свободного мира, кто – как в России, так и среди российской диаспоры – надеется на скорый крах путинизма из-за экономических трудностей. Однако даже представить сценарий, в котором экономика России теряет равновесие до той степени, которая заставила бы В.Путина изменить политический курс, невозможно», – констатируют экономисты.

Оценка потенциала российской экономики исключает шансы на серьезный кризис, вызванный внутренними факторами, в ближайшее время.

5-6 лет это минимальная прогнозируемая устойчивость текущей экономической модели России, сказано в докладе.

Новая холодная война

Мир должен быть готов если не к новой «холодной войне», то к долгому противостоянию с Россией, считают авторы. «Запас прочности» позволит ее элитам вести политику если даже и не перманентной войны, то как минимум последовательной милитаризации, угрожая военными и гибридными конфликтами в будущем.

Некоторое сокращение военных расходов после окончания острой фазы боевых действий в Украине, в том числе за счет прекращения выплат за смерть и ранения, с 6,5 до 5-5,5% ВВП сделает бюджетную ситуацию более устойчивой и предоставит Кремлю возможности для затыкания дыр.

И тогда, после некоторой «передышки», военные расходы снова смогут подрасти – экономика готова поддерживать сложившуюся систему, и нет никаких причин считать, что Россия надорвется от своего милитаризма. Без смены режима Россия уже не вернется в состояние «нормальной страны».

«Пока неэффективность российской экономики выдается за признак ее неустойчивости, что является крупнейшей ошибкой в оценке потенциала путинской России продолжать гибридное противостояние с Западом, – резюмируют экономисты. – Безусловно, ограничения на доступ к современным технологиям и интеллектуальному капиталу будет сдерживать технологическое развитие России, но не стоит ожидать, что этот эффект проявится в ближайшие два-три года. Скорее всего, основные последствия этого процесса станут очевидными в более отдаленной перспективе и станут серьезным вызовом для России “после Путина“».