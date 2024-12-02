«Искусственный интеллект повышает эффективность государства, но при этом оно отдаляется от граждан»

На конференции Центра мониторинга развития «Персонализированное государство в Эстонии: направления будущего, опасности и возможности» эксперты в области данных обсудили возможности персонализации государственных услуг и пособий, а также риски, связанные с использованием персональных данных людей.
Эксперты признали, что создание персонализированного государства требует основательного планирования и общественного обсуждения, поскольку целью является нахождение баланса между частной жизнью людей и проактивностью государства.
Главный спикер конференции, лектор по вопросам искусственного интеллекта и публичной политики Института интернета Оксфордского университета Киган Макбрайд, подчеркнул в своем выступлении, что цифровое государство будущего является персонализированным, проактивным и основанным на данных: «Благодаря применению искусственного интеллекта и других технологий цифровые государства станут ближе к своему населению, чем когда-либо прежде. Правильное применение искусственного интеллекта приведет к повышению качества жизни и благополучия людей, а также повысит эффективность государственного сектора за счет улучшения доступности услуг», – сказал Макбрайд.
Однако, по словам Макбрайда, существуют и риски: рост уровня цифровизации приведет к уменьшению физического контакта с государственным сектором, что сделает государство более удаленным от человека. «Это, в свое время, окажет серьезное влияние на понимание нами государства, правительства и общества», – подчеркнул он.
Исходя из данных опросов Центра мониторинга развития, жители Эстонии выражают умеренную открытость по отношению к персонализации государственных услуг и субсидий, но при этом беспокоятся о безопасности данных, а также боятся лишения субсидий. Тем не менее, ученые и эксперты в этой области подчеркивают, что проактивный анализ данных не может проводиться за спиной граждан.
Центр мониторинга развития представил на конференции новый отчет «Будущее персонализированного государства в Эстонии. Сценарии до 2040 года», цель которого – рассказать о возможностях того, как услуги и субсидии государственного сектора могли бы в большей степени учитывать особенности и ситуацию каждого человека, повышая тем самым благополучие людей, а также эффективность услуг и субсидий. С новым отчетом можно ознакомиться здесь: https://arenguseire.ee/raportid/personaalriigi-tulevik-eestis-stsenaariumid-aastani-2040
В своем выступлении директор Департамента статистики Урмет Леэ подчеркнул, что для лучшего использования данных стоит использовать новые технологические решения. «Чтобы лучше использовать данные как национальное достояние с очень большим потенциалом, необходимо привести в порядок данные государственного сектора и найти технологические решения, которые, подобно электронному голосованию, обеспечат безопасную и эффективную обработку данных для повышения качества услуг», – пояснил Леэ. По его словам, это позволит значительно снизить административную нагрузку на государство, повысить качество данных и анонимизировать их без излишнего нарушения неприкосновенности частной жизни владельца данных.
Участники конференции сошлись во мнении, что вопрос о проактивности государства и степени этой проактивности неизбежно станет актуальным при персонализации государственных услуг. Это означает, что обработка данных и предоставление услуг осуществляются не по запросу человека, а государством на основании его предполагаемой воли.
В ходе панельной дискуссии «Целесообразна и возможна ли большая персонализация государственных субсидий и услуг?» Кармен Турк, присяжный адвокат и партнер адвокатского бюро TRINITI, подчеркнула необходимость соблюдения баланса между приватностью и активностью государства.
«В основе персонализированного государства лежит объединение права принятия решений государства с человеком по собственной инициативе. Это нарушает границу того пространства, в котором у каждого есть право жить в одиночку и оставаться непотревоженным со стороны государства. Последнее является классическим содержанием права на неприкосновенность частной жизни. С другой стороны, проактивность государства – это необходимый ответ на чрезвычайный переизбыток информации и цифровой раскол в обществе. Является ли это более сложным выбором? Если тщательно заняться планированием, обеспечив выполнение исходящих из законодательства необходимых правил и защитных мер, основательно продумав влияние каждой функции персонализированного государства на каждого из нас и общество, то, вероятно, это может и должно стать направлением нашего будущего», – подчеркнула Турк важные дилеммы и вызовы.
Центр мониторинга развития – это научный центр, созданный при Рийгикогу для анализа перспектив развития общества и экономики. Центр проводит исследования на разные темы с целью анализа долгосрочного развития общества и выявления новых тенденций и направлений развития.
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