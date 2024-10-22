Назад 22.10.24, 06:24 Кейти Кинг: роботы уже делают операции. А если искусственный интеллект научится думать по-настоящему? Специалист по маркетингу Кейти Кинг всю жизнь проработала в сфере IT, а в возрасте 50 лет у нее появилось новое увлечение: искусственный интеллект, о котором она написала две книги и готовит третью.

В университетах мы преподаем компьютерные науки, информатику и программирование, но не учим людей тому, как искусственный интеллект будет формировать их будущую карьеру. Это чудовищный пробел, считает Кейти Кинг. Foto: Карен Хармс

ДВ поговорили с Кинг о том, что представляет собой сегодняшний искусственный интеллект. Как извлечь из него наибольшую пользу? Не является ли это все просто хайпом? Отнимет ли он работу у людей?

Об этом и другом - в интервью ДВ.

Откуда у вас вообще возник такой интерес к искусственному интеллекту?

Я работаю в технологическом секторе уже 35 лет, начав карьеру в далеком 1989 году. Я тогда училась на магистра в сфере бизнеса и, чтобы написать диплом, пошла в компанию, занимавшуюся оптоволокном. Объездила такие города как Багдад или Найроби, где проходили потрясающие мировые выставки по оптоволокну и где я могла прекрасно проявить себя как маркетолог. Первое время работала на Siemens, а потом перешла в пиар-компанию, где главными клиентами были Microsoft и IBM. С Microsoft мы сотрудничали 30 лет, возили Билла Гейтса по Европе - в общем, чего только ни было.

А когда мне исполнилось 50 лет, я начала искала что-то новое, что-то что может быть неиссякаемым источником инноваций. Так 10 лет назад на горизонте появился искусственный интеллект.

Я тогда работала с клиентом, занимавшимся недвижимостью (строительство, продажа, управление), и его интересовало информационное моделирование зданий (BIM), в основе которого лежат большие данные (Big Data). Совместно с Королевским обществом сертифицированных специалистов в области недвижимости мы изучали искусственный интеллект как составляющую этого процесса. Это было мое первое соприкосновение с темой.

А зачем строителям искусственный интеллект и Big Data? Это же простой бизнес: бери бетона больше, кидай дальше.

Я только что вернулась из Чикаго, где говорила об искусственном интеллекте, IT и маркетинге применительно как раз к железобетонным изделиям. Искусственный интеллект помогает этому сектору радикально снизить выбросы CO2 (процентов так на 20). Он учит строителей правильно мешать бетон и более эффективно использовать сырье.

Но вообще, когда ты управляешь недвижимостью, ты должен понимать, чего хотят люди. Тебе постоянно нужно заботиться о таких вещах, как температура и кондиционирование воздуха, о том, чтобы было тепло, а в ванных комнатах было стерильно. Нужно учитывать потребности жильцов. Кто-то дислексик, кому-то нужно особое освещение. Большие данные дают возможность отслеживать все это в реальном времени. Они также позволяют экономить ресурсы: ты можешь высылать уборщика мыть туалет не каждые 15 минут, а раз в час, т.к. видишь, что за последний час туалетом воспользовались всего два человека.

Да что там говорить: даже во время пандемии роботы строили больницы, и это позволило их возводить в рекордно короткие сроки. Так что, в любой сфере есть что-то, в чем искусственный интеллект способен совершить революцию.

Например?

Искусственный интеллект может много чего автоматизировать в юридическом отделе. Все за тебя он делать не будет, но существуют инструменты, которые могут упростить сканирование документов, обеспечение NDA. В отделе маркетинга агент искусственного интеллекта может написать сообщение, адаптированное под разные культуры и переведенное на разные языки. Для IT он может делать DevOps и кодинг.

Отберет ли искусственный интеллект работу у людей?

Увольнения точно будут. Насколько они будут масштабными, зависит от реакции государств с точки зрения регулирования. А также от того, как быстро компании будут внедрять у себя искусственный интеллект.

ИИ не в состоянии делать всю работу сам - это не швец, жнец и на дуде игрец. Нам обязательно нужен человек на другом конце провода, который делал бы факт-чек. ChatGPT может выдать нам черновик (неважно чего: отчета, контракта, плана по соцсетям на ближайший месяц), который готов на 70%, но его нельзя выпускать в народ без проверки, факт-чека, дополнений и стилистических правок от человека. Так что всю работу он себе не заберет, но позволит людям делать свою на 70% быстрее.

Вопрос, что люди начнут делать с освободившимся временем. Быть может, освободившись от рутинных и автоматизируемых дел, они займутся решением более стратегических вопросов?

Или обленятся и не будут делать вообще ничего.

По идее, компания не должна позволить своему сотруднику облениться. Но вернусь к вашему вопросу: я 15 лет пользовалась услугами бухгалтера. За это время появились облачная бухгалтерия, а потом и искусственный интеллект - например, такие инструменты, как Xero. Но это не сделало бухгалтеров ненужными - они просто вышли на новый уровень и делают свою работу более качественно. Я как специалист по маркетингу не стала ненужной (хотя ИИ произвел революцию в нашем секторе), но я стала работать на другом уровне.

А увольнения, конечно будут: MSN уже избавился от большого числа редакторов (счет идет на десятки процентов). Но это еще не означает, что данной профессии пришел конец: просто нужно научиться использовать эти платформы, новые инструменты, новый стиль работы, новую этику.

Вы сказали, что искусственный интеллект сам ничего не сделает - ему нужен надсмотрщик. Но это означает, что в команде из десяти человек можно выгнать на мороз девятерых и оставить одного - надзирать за ИИ.

Можно. А еще можно дать этим людям новую работу взамен той, от которой их освободил ИИ. Быть может, они теперь могут сделать что-то, чего не могли делать раньше, т.к. были слишком заняты.

Я в редакции ДВ самый большой скептик в отношении искусственного интеллекта. И вот почему: то, что мы наблюдаем сегодня, - это какой-то безумный хайп. «Революция!», «Роботы захватят мир!» - какого только бреда мы не наслушались за последние два года. А меж тем, разве хоть что-нибудь изменилось с тех пор как появился этот ваш хваленый ChatGPT? Может быть, с его помощью что-то новое изобрели или написали гениальное произведение? Где она, эта ваша революция?

Я частично с этим согласна. С одной стороны, благодаря искусственному интеллекту мы наблюдаем прирост продуктивности в различных отраслях. Все больше банков, ритейлеров, туристических компаний получают от него настоящую пользу. Так что, изменения определенно есть.

Но и хайпа очень много. За три последних года мы прошли процесс по синусоиде. Вначале случился триггер инноваций, за ним последовал параноидальный хайп, а затем мы провалились в яму избавления от иллюзий. Думаю, что большинство людей сейчас находятся именно в этой точке. И это при том, что плато продуктивности мы еще не достигли.

С другой стороны, давайте посмотрим, какую роль искусственный интеллект играет, к примеру, в области медицины, изменения климата...

Я слышал две противоположные версии относительно медицины. Первая: поскольку лучшее, что умеет делать искусственный интеллект - это распознавать изображения, он научился диагностировать болезни (в том числе рак) лучше, чем человек. Вторая версия звучит так: поскольку никто сегодня в здравом уме не доверит постановку диагноза компьютеру, первая версия является мифом.

Сегодня роботы уже проводят операции. Один только этот факт уже является настоящей революцией. Еще есть прорывы в области томографии, где ИИ позволяет классифицировать и анализировать результаты сканирования применительно к раку груди. Снова прорывные результаты. Помимо этого ИИ позволил нам разработать вакцину от COVID-19 всего за один год. Иначе разрабатывали бы лет десять!

Но все это меркнет по сравнению с теми возможностями, которые он может реализовать в будущем. Дело в том, что мы пока не можем смоделировать человеческий мозг. У нас есть какое-то понимание нейронов, но у нас нет полного понимания того, как фунционирует мозг. Когда появится, изменения будут революционными.

Но зато уже сегодня ИИ может быть хорошим инструментом. Даже самый лучший доктор, хирург с 30 годами опыта, не может удерживать в голове все необходимые данные. Если у него с утра будет вся информация об активности мозга, результаты сканирования, это будет ему сильно в помощь. ИИ не отберет у них работу, а поможет ее делать.

Или возьмем умное здравоохранение: возможность лечить людей, применяя к каждому индивидуальный подход. В Великобритании это невозможно, но чисто по бюджетным причинам: национальной системе здравоохранения не хватает денег. А так можно было бы спросить: "А какая у Кэти группа крови?", "А как там ее родители?", "Когда умер ее отец?", "В каком состоянии мать?".

В Китае ИИ радикально изменил сферу образования (я в курсе, поскольку мой супруг работает учителем). 30 человек в классе, попробуй за всеми уследи. Кто-то ребенок с особенностями развития, у кого-то проблемы с поведением, кто-то дислексик, кто-то гений и схватывает все на лету. Если бы у каждого ученика был планшет со встроенным искусственным интеллектом, учитывавшим индивидуальные ребенка, ему можно было бы составить индивидуальный учебный план. Программа могла бы указывать: "Так, тест по английскому ты завалил, а по математике сдал на 60 баллов. Давай-ка теперь в ближайшие две недели ты сосредоточишься вот на этих учебных материалах". Учитель не может все это учесть - слишком много детей.

Кстати, о Китае. Возможны ли какие-либо прорывы в зарегулированных ЕС, США и Великобритании? Я слышал, что якобы Google несколько лет назад приостановил работу над своим сервисом по распознаванию лиц, т.к. попал в скандал, когда его сервис выдавал ответ "обезьяна", получив фотографию чернокожего. В России такими вопросами никогда не заморачивались, поэтому несколько лет подряд лучшим в мире сервисом по поиску по картинкам был "Яндекс". Не будет ли такого, что культура отмены и желание чиновников зарегулировать все, что движется, не дадут искусственному интеллекту нормально развиваться?

Вы совершенно правы: IBM по той же причине запретил свой сервис по распознаванию лиц (была дискриминация людей по полу, цвету кожи или почтовому индексу). Думаю, что здесь к нам на помощь должны прийти регуляции и законодательства. Их нужно отбалансировать - и это очень трудная задача.

У некоторых государств есть, скажем так, свои особенности (например, они коммунистические и осуществляют тотальный контроль над своими гражданами). И да, коммунистическое правительство не ограничивает развитие именно искусственного интеллекта (больше всего патентов в этой области зарегистрировано именно в Китае). Но зато оно ограничивает своих граждан много в чем еще, и понятия “приватность” там нет в принципе.

В то же время в ЕС, куда Великобритания, к сожалению, больше не входит, в апреле был принят первый в мире закон об искусственном интеллекте (EU AI Act). США и Великобритания подписали рамочный договор о безопасности в сфере искусственного интеллекта. Правительство Австралии сейчас собирает обратную связь, чтобы выпустить свою версию законопроекта.

Представители многих стран мира собрались в ноябре прошлого года в Великобритании, чтобы подписать декларацию Блетчли - по названию штаба, где британцы во время второй мировой войны расшифровали секретный код нацистов. Эту декларацию подписали 48 стран, и она касается всего того, что мы сейчас обсудили: заберет ли ИИ работу у людей, безопасности, доверия, отсутствия дискриминации - в общем, пытается поставить в центр человека.

Поэтому с одной стороны, я считаю, что ИИ способен расколоть самые важные и нерешаемые декларируемые ООН проблемы (такие, как бедность или изменение климата), а с другой, может создать и много новых. Хороший пример - кибербезопасность: ИИ может быть как инструментом хакера, так и наоборот, помочь предотвратить атаки.

Что ИИ сегодня умеет делать лучше всего?

Хороший вопрос. Думаю, что мы на пороге больших прорывов в области образования и науки. Например, предотвращение заболеваний, индивидуальный подход к лечению каждого больного. Сейчас комбинации ИИ, программного обеспечения и лазера позволяют точечно вырезать конкретную область органа, пораженную раком, а не сносить все вокруг.

Почему все постоянно говорят, что искусственный интеллект - это какая-то новая технология? Перцептрон был изобретен еще в 1958 году!

Совершенно верно. А еще раньше был тест Тьюринга, который машина может пройти только в том случае, если будет неотличима от человека. У искусственного интеллекта длинная история, в которой были взлеты и падения.

Но есть две причины, почему это стало горячей темой только в последнее время. Первая причина - у нас появились большие данные. Вторая - у нас появились дешевые вычислительные мощности. Без этих двух составляющих эта технология никак не могла взлететь на протяжении 70 лет.

Не было хорошего железа?

Дешевого. Не было возможности обработать все эти данные, да и самих данных не было. Интернет, умные технологии, социальные сети - все это дало нам данные, на которых ИИ мог тренироваться. Потом пришли венчурные капиталисты, и появились стартапы, изменившие многие сферы (в том числе OpenAI).

Лично мне история искусственного интеллекта видится примерно такой (поправьте меня, если сейчас наговорю глупостей): в 1958 году был придуман перцептрон. Затем двое математиков доказали, что перцептрон в принципе не в состоянии решить задачу "исключающего или“, и после этого наступила т.н. "зима искусственного интеллекта". Через некоторое время придумали нейронные сети с несколькими слоями, которые легко раскололи "исключающее или". А в 2012 году одновременно в нескольких местах произошло несколько прорывов в области глубокого и машинного обучения, больших данных и нейросетей. Начался дикий хайп искусственного интеллекта, сменившийся через несколько лет огромным разочарованием от того, что ИИ не может решить все проблемы мира. Но в 2022 году появился ChatGPT, и хайп начался по-новой. Все верно?

В точку. Вы очень хорошо описали историю искусственного интеллекта. Но мне гораздо интереснее то, куда он будет развиваться в будущем. Настоящий прорыв начнется тогда, когда агенты искусственного интеллекта (так называют ChatGPT, Gemini и им подобные платформы) научатся по-настоящему мыслить и понимать. Сегодня это просто машины по компиляции имеющихся данных. Они делают лишь то, на что их запрограммировали.

А может ли искусственный интеллект научиться думать по-настоящему?

Пока я таких примеров не видела. Да, есть масса видео, где один агент ИИ общается с другим, но мы и до этого видели впечатляющие ролики с говорящими роботами. Они все еще делают то, что в них запрограммировано. Думать и понимать они не умеют. Но мы к этому движемся семимильными шагами. Создание думающего агента искусственного интеллекта неизбежно. Причем, это не должно стать дорогой технологией. В отличие от тех же самоуправляемых автомобилей, которые очень дороги.

Кстати, почему их до сих пор нет? Нам автономные автомобили обещали еще лет 15 назад - давно уже должны колесить по нашим дорогам.

Одно дело - ехать по прямой дороге в сельской местности. А если ты попал в центр Лондона? Узкие улочки, масса нюансов. К тому же в Великобритании нет "умных шоссе", а искусственный интеллект вообще тесно завязан на всем "умном" и на интернете вещей. Так что, на все нужно время.

И второе препятствие - законодательство, регуляции, этика. Если самоуправляемая машина кого-то задавила, кто будет отвечать? Производитель оборудования? Производитель программного обеспечения? Никто?

А еще есть глупый парадокс: каждый год на дорогах погибают десятки тысяч людей, но стоит самоуправляемым машинам сбить хотя бы троих, поднимается визг: «Это ненадежно! Раз число погибших - не ноль, мы еще не можем довериться самоуправляемым автомобилям!»

Полностью с вами согласна. Это неправильно, это лицемерие. Но думаю, что люди больше напуганы тем, что нет соответствующего законодательства, которое бы их защитило. Особенно в США, где есть культура сутяжничества. Думаю, что сама технология уже практически достигла того уровня, который позволяет выпускать самоуправляемые автомобили на улицы (соответствующие тесты уже проходят в США, Канаде, даже в Великобритании). Но нет соответствующего законодательства.

Каким набором ИИ-инструментов вы бы порекомендовали обзавестись каждому человеку?

А мы сейчас говорим о частных лицах или о бизнесе?

Второе - у нас же деловое издание.

Все, конечно, зависит от сектора, но в какой бы сфере вы ни работали, любая компания может получить пользу от Copilot. Это агент искусственного интеллекта, который позволяет собрать данные с Word-документов, Excel-файлов, делать автоматические субтитры на собраниях в Teams, обрабатывать все заметки о собрании, составлять презентации на основе Word-документов - в общем, это прорыв. Конечно же, я также рекомендую ChatGPT, DALLY и midjourney - сервисы, которые позволят тебе, когда перед тобой чистый лист бумаги, получить черновик, который будет готов на 70%, и который ты сам доработаешь. Еще порекомендую Otter - приложение для транскрибирования речи.

Оно лучше, чем то, что встроено в Google Docs?

Оно тоже хорошее. Когда я писала свою первую книгу, Google Docs справился плохо. Но когда делала вторую три года спустя, он уже был гораздо лучше.

Вообще, я разработала специальный чек-лист для компаний по 50 позициям. Нужно просто посмотреть, есть ли у тебя в компании тот или иной пункт и начислить себе один балл (максимум - 50 баллов). Этот чек-лист показывает, насколько компания готова в внедрению у себя искусственного интеллекта.

Например, хотят ли люди в компании внедрить искусственный интеллект? Или они против? Это, кстати, не зависит от возраста: неважно, 57 лет человеку или 27. Кому-то может быть 30 лет, но он по уши в семейных проблемах и не хочет никаких изменений. Это не вопрос возраста, это вопрос состояния сознания.

Есть ли поддержка правления? Без него ничего не будет.

А есть ли бизнес-кейс? Наша задача - не просто внедрить новую модную игрушку, а я прошу предприятия найти три задачи, которую искусственный интеллект позволит решить более эффективно.

Есть и другие критерии? Сотрудничают ли отделы между собой? Взаимодействует ли IT-отдел с маркетингом, юристами и HR? И т.д.

Чек-лист от Кейти Кинг. Проверьте, есть ли перечисленные в слайде вещи в вашей компании, за каждое совпадение добавьте один балл. Чем больше баллов, тем лучше вы готовы к тому, чтобы внедрять у себя искусственный интеллект.

Я слышал, что искусственный интеллект начисто разрушил процесс найма сотрудников. Теперь эйчары используют софт для автоматического отсева кандидатов, и если кандидат не написал в резюме, что владеет второстепенным навыком, написанным в вакансии чисто для галочки, то система автоматически его отфильтрует, и его резюме никто не прочитает. Результат: все больше людей считают, что если ты хочешь, чтобы тебя наняли, в резюме нужно врать.

Это сложный вопрос. С одной стороны, программы сэкономили эйчарам сотни часов работы, избавив их от необходимости вручную шерстить резюме. Для соискателей же, которые не знают, как через все это прорываться, это, конечно, минус. Если программа так настроена и отфильтровывает кандидатов по критериям, неважным для компании, то это плохой инструмент. Я работала с HR-компаниями, использующими такие программы как HireVue, Eightfold, и они остались очень довольны. Так что, хорошие инструменты есть. И совершенно точно использование программ не должно приводить к тому, что кандидаты начинают лгать в резюме - если это происходит, то действительно есть проблема.

Но я наблюдаю другое. Предположим, человек закончил университет и начал искать работу в Таллинне или Лондоне. И с чем он сталкивается? Программы автоматически отфильтровывают его резюме. На собеседовании его интервьюирует бот. Ему дают проходит автоматические тесты - все диджитал. И человек говорит: "Да ну вас. Я не хочу работать в такой компании. У вас не осталось ничего человеческого". Предприятиям стоит следить за тем, чтобы и не потерять свой человеческий облик.

Потому что в чем смысл использования компьютерных программ? Да в том, чтобы освободившись от рутины, у тебя осталось больше времени на человечное! Может быть, вы правы, и люди вместо этого действительно обленились?

Есть ли что-то важное применительно к искусственному интеллекту, о чем я не спросил?

Нужно преодолеть разрыв по компетенциям. Искусственный интеллект делает революцию, но в школе этого не проходят. В университетах мы преподаем компьютерные науки, информатику и программирование, но мы не учим людей тому, как искусственный интеллект будет формировать их будущую карьеру. Это чудовищный пробел. Как бы сделать так, чтобы студенты могли научиться пользоваться искусственным интеллектом, но при этом не использовать его, чтобы жульничать на экзаменах?

К сожалению, наши программы образования негибкие и отсталые. Они не справляются с этой задачей.

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