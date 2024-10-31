Назад 31.10.24, 07:00 Торгово-промышленная палата: искусственный интеллект не отнимает, а упрощает работу Технологии в современном мире не стоят на месте, и искусственный интеллект становится ключевым драйвером изменений в различных отраслях. Однако несмотря на глобальную его популяризацию страны Европейского Союза отстают в этой области от таких лидеров, как США и Китай. А в нашей стране его используют лишь 5% компаний, пишет советник юридического отдела Эстонской торгово-промышленной палаты, секретарь арбитражного суда Анастасия Незговорова.

В Эстонии еще не привыкли к искусственному интеллекту, но Торгово-промышленная палата запустила программу, которая призвана это исправить.

Во всем мире применение таких технологий, как текстовые редакторы, уже стало привычной частью реальности и больше не вызывает удивления. Эти инструменты активно используются как на предприятиях, так и в образовательных учреждениях.

Согласно данным международной консалтинговой компании McKinsey, с 2017 года глобальное внедрение ИИ на предприятиях увеличилось вдвое. Этот рост отражает стремление организаций по всему миру оставаться конкурентоспособными в условиях быстро меняющейся цифровой среды. Вместе с растущим внедрением ИИ увеличился и уровень инвестиций в эту область.

В рамках проекта «Искусственный интеллект для малого и среднего бизнеса» представители Торгово-промышленной палаты Эстонии рассказывают предпринимателям о правде и мифах, которые окружают современные технологии.

Специалисты McKinsey провели онлайн-опрос на тему искусственного интеллекта, в котором приняли участие почти 1,4 тысячи респондентов из разных стран, и 981 указал, что в их организации внедрили ИИ по крайней мере в одной бизнес-функции, а 878 заявили, что их компании регулярно используют ИИ по меньшей мере в одной функции. Участники исследования представляют широкий спектр отраслей, компаний разного масштаба, имеют разные специализацию и должности.

Опрос проводился с февраля по март 2024 года. Полученные данные оценивались согласно вкладу страны каждого респондента в мировой ВВП. В рамках применения генеративного ИИ наибольшее число респондентов сообщили о снижении затрат в сегменте работы с персоналом. О значительном увеличении доходов (более 5%) чаще всего участники опроса сообщали относительно цепочек поставок и управления запасами. Что касается аналитического ИИ, респонденты больше всего говорили о снижении затрат в сервисных операциях, а также о значительном увеличении доходов от использования ИИ в маркетинге и продажах.

Самыми важными факторами риска при работе с генеративным ИИ были названы неточность (63%), нарушение интеллектуальных прав (52%) и кибербезопасность (51%).

Комментирует присяжный адвокат бюро Ellex Raidla Мерлин Лийз-Тоомела: Вступившее в августе этого года постановление Европейского Союза об искусственном интеллекте (сокращение на англ. – AI Act) – это свод правил для поддержания безопасного и ответственного использования ИИ при обеспечении постоянных инноваций. Системам искусственного интеллекта в документе присвоены четыре категории риска: неприемлемый риск, высокий риск, ограниченный риск, минимальный риск. К системам ИИ с повышенным риском, используемым в сферах здравоохранения, образования или критической инфраструктуры, предъявляются более строгие требования, которые включают в себя повышенную прозрачность, точность данных, требования к документации и оценку безопасности. Системы с неприемлемым риском запрещены. Для компаний, которые планируют использовать решения ИИ, важно уточнить, к какой категории риска относится их система, чтобы понять, разрешена ли система вообще и какие требования к ней предъявляются. Например, если ИИ напрямую влияет на права или безопасность людей, необходимо провести дополнительные проверки соответствия и оценки рисков. Особое внимание следует уделить вопросам защиты данных – как при использовании искусственного интеллекта в обслуживании клиентов, так и при тренировке алгоритмов ИИ. За нарушения установленных в постановлении требований предусмотрены значительные штрафы в размере до 30 млн евро или 6% годового глобального оборота компании – в зависимости от того, какая сумма больше. Поскольку большинство требований постановления будут применяться с 2026 года, штрафы на его основании пока не налагались. Только в будущем прояснится, как применение этого документа отразится на судебной практике.

Еще в 2018 году производство и риск были двумя факторами, в отношении которых наибольшая доля респондентов сообщили, что видят выгоду от использования ИИ. В настоящее время наибольший эффект наблюдается в маркетинге и продажах, разработке продуктов и услуг, а также стратегии и корпоративных финансах.

Менеджеры на всех континентах предсказывают, что генеративный искусственный интеллект (класс моделей ИИ, которые способны создавать новые данные на основе определенных алгоритмов) вскоре станет неотъемлемой частью их бизнеса, внося существенные изменения в операционные процессы, аналитику и взаимодействие с клиентами. Исследования международной аудит-консалтинговой корпорации Deloitte подтверждают, что управленцы видят в ИИ не просто тренд, а стратегический инструмент, который позволит им выйти на новый уровень эффективности.

Несмотря на глобальную популяризацию искусственного интеллекта, страны Европейского Союза в этом вопросе отстают от таких лидеров, как США и Китай. Например, данные европейской статистической службы Eurostat свидетельствуют о том, что процент использования ИИ в странах ЕС значительно ниже. В частности, по данным на 2024 год, лишь 5% компаний в Эстонии используют ИИ, в то время как в США этот показатель достигает 50%, в основном за счет крупных компаний.

Торгово-промышленная палата Эстонии в сотрудничестве со своим главным партнером Hanse Parlament (Германия) активно участвует в проекте по внедрению искусственного интеллекта в работу предприятий малого и среднего бизнеса. Цель проекта – предоставить малым и средним компаниям необходимые знания для использования ИИ. Этот проект ориентирован на обучение предпринимателей новым возможностям, которые открывает ИИ, и на разъяснение того, как именно его можно применить для повышения эффективности бизнес-процессов. Проект финансируется в том числе из средств, выделяемых Евросоюзом.

В рамках проекта приглашенный лектор проводит обучающие семинары, в ходе которых рассказывает о различных приложениях, доступных для малого и среднего бизнеса, и объясняет, в каких сферах их использование может принести наибольшую выгоду. Предприниматели узнают о том, как ИИ может помочь в автоматизации рутинных задач, улучшении качества обслуживания клиентов, оптимизации производственных процессов и аналитике данных. Важная часть этих семинаров заключается в разъяснении практических примеров использования ИИ, что позволяет участникам проекта видеть реальные возможности для своего бизнеса.

Проект направлен не только на демонстрацию преимуществ внедрения ИИ, но и на развеивание распространенных мифов и страхов, связанных с возможным сокращением рабочих мест из-за автоматизации: искусственный интеллект скорее призван стать активным помощником для сотрудников, позволяя им сосредоточиться на более творческих и стратегических задачах. Таким образом, автоматизация процессов при помощи ИИ не заменяет сотрудников, а дополняет их работу, делая ее более продуктивной.

По окончании проекта участники смогут четко представить, как именно ИИ может быть интегрирован в их деятельность, какие выгоды это принесет, а также каковы долгосрочные перспективы использования таких технологий. Важно отметить, что проект направлен на поддержку именно малого и среднего бизнеса, который часто испытывает сложности в доступе к новым технологиям из-за ограниченных ресурсов.

Таким образом, проект «Искусственный интеллект для малого и среднего бизнеса» имеет стратегическое значение для экономики, помогая предпринимателям адаптироваться к изменениям на рынке и использовать передовые технологии для достижения своих целей.

Подписаться на рассылку Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик! Подписываюсь