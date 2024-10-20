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  • 20.10.24, 16:07

Нобелевский лауреат по экономике: не верьте хайпу вокруг ИИ, беспрецедентного роста не будет

Влияние искусственного интеллекта на экономику переоценено, поскольку он практически неспособен выполнять большинство ручных или социальных задач, пишет профессор MIT Дарон Аджемоглу, один из нынешних лауреатов Нобелевской премии по экономике.
Профессор Массачусетского технологического института Дарон Аджемоглу.
  • Профессор Массачусетского технологического института Дарон Аджемоглу. Foto: UNU-WIDER
По мнению лидеров технологического сектора, многих экспертов и даже некоторых академиков, искусственный интеллект меняет мир, обеспечивая беспрецедентный рост производительности. Некоторые даже считают, что вскоре машины будут выполнять все задачи, которые сейчас выполняют люди, принеся эпоху неограниченного процветания. Есть и более обоснованные прогнозы.

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