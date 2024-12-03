Назад 03.12.24, 10:41 Эстония получит 15 миллионов евро на ПВО и боеприпасы Европейский Союз поддерживает три совместных закупки, в рамках которых Эстония получит 15 миллионов евро от ЕС для проектов по ПВО и артиллерийским боеприпасам.

Mistral в Румынии. Foto: Jean-Christian Tirat/SIPA/Scanpix

Руководитель Центра оборонных инвестиций Эстонии Магнус-Вальдемар Саар заявил в пресс-релизе, что Эстония всегда закупала системы ПВО вместе с европейскими партнерами. «ПВО средней дальности мы развиваем в рамках Европейской инициативы по воздушной и ракетной обороне под руководством Германии, а ПВО малой дальности закупаем в двух совместных проектах, один из которых ведет Франция, а другой – Польша», – сказал он в сообщении.