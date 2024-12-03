Эстония получит 15 миллионов евро на ПВО и боеприпасы

Mistral в Румынии. Foto: Jean-Christian Tirat/SIPA/Scanpix
Руководитель Центра оборонных инвестиций Эстонии Магнус-Вальдемар Саар заявил в пресс-релизе, что Эстония всегда закупала системы ПВО вместе с европейскими партнерами. «ПВО средней дальности мы развиваем в рамках Европейской инициативы по воздушной и ракетной обороне под руководством Германии, а ПВО малой дальности закупаем в двух совместных проектах, один из которых ведет Франция, а другой – Польша», – сказал он в сообщении.
Основатель занимающейся производством боеприпасов компании Frankenburg Technologies Таави Мадиберк собрал у себя лучших специалистов в сфере обороны. Полезные связи налаживались постепенно и осторожно.
Никого не удивляет тот факт, что киберпреступников интересуют государственные учреждения или поставщики жизненно важных услуг. Однако для многих, вероятно, станет новостью то, что ежедневно атакам подвергаются и малые предприятия – часто даже они сами.