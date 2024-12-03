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  • 03.12.24, 12:50

Утверждена детальная планировка квартала Крулля в Каламая

Городская управа Таллинна утвердила детальный план квартала завода Крулля, расположенного в Северном Таллинне, на краю исторического района Каламая. План развития охватывает более 10 гектаров земли.
Запланированный квартал Krulli в будущем должен выглядеть примерно так.
  • Запланированный квартал Krulli в будущем должен выглядеть примерно так.
В октябре, представляя проект квартала Крулля, его инициатор Таавет Хинрикус отметил, что он должен быть экономически целесообразным, и финансировать его за счет других бизнесов не планируется. «Если создать среду, где хочется жить самому, где хотят жить и работать другие, то проект обязательно окупится», – считает он. Хинрикус приобрел квартал Крулля у Хейти Хяэля в 2021 году.
Строительство планируется начать в следующем году. На территории площадью более 10 гектаров будет размещено жилье и бизнес-объекты. Проект предполагает строительство 600 жилых единиц (квартир, апартаментов) и создание 3000 рабочих мест. Полное завершение проекта ожидается через 10 лет.

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