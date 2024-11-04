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  • 04.11.24, 08:39

Участок в центре Таллинна ищет покупателя. Оживленные девелоперы: клубничка непростая

Участок бывшей Таллиннской тюрьмы, начальная цена которого составляет более 8 миллионов евро, является объектом вожделения среди столичных девелоперов, однако есть у этого участка несколько «но», заставляющих предпринимателей задуматься.
Территория бывшей Таллиннской тюрьмы может обрести нового владельца. Эксперты по недвижимости считают, что это привлекательный объект.
  • Территория бывшей Таллиннской тюрьмы может обрести нового владельца. Эксперты по недвижимости считают, что это привлекательный объект. Foto: Liis Treimann
Член правления компании Fund Ehitus, занимающейся развитием недвижимости по соседству с территорией бывшей тюрьмы, Рейго Маросов не скрывает, что выставленный на аукцион участок вызывает ажиотаж. «Классный участок!» — замечает он.

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