Участок в центре Таллинна ищет покупателя. Оживленные девелоперы: клубничка непростая
Участок бывшей Таллиннской тюрьмы, начальная цена которого составляет более 8 миллионов евро, является объектом вожделения среди столичных девелоперов, однако есть у этого участка несколько «но», заставляющих предпринимателей задуматься.
Территория бывшей Таллиннской тюрьмы может обрести нового владельца. Эксперты по недвижимости считают, что это привлекательный объект. Foto: Liis Treimann
Член правления компании Fund Ehitus, занимающейся развитием недвижимости по соседству с территорией бывшей тюрьмы, Рейго Маросов не скрывает, что выставленный на аукцион участок вызывает ажиотаж. «Классный участок!» — замечает он.