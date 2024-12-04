Европа готовится подрезать крылья Temu и Shein

Китайский интернет-магазин Temu, нахально протискивающийся на эстонский рынок, создает проблемы местным предпринимателям. Помимо налоговых вопросов, возникает еще один: что китайцы делают с нашими данными?
Европейские власти подозревают интернет-магазин Temu в продаже некачественных и опасных для здоровья товаров, а также несоблюдении требований безопасности личных данных клиентов. Начато официальное разбирательство в соответствии с Законом о цифровых услугах.
Брюссель разрабатывает планы по введению таможенных пошлин на дешевые товары китайских онлайн-ритейлеров, таких как Temu, Shein и AliExpress. Таким образом ЕС намерен сдержать наплыв некачественных товаров из Китая, передает Financial Times.
Никого не удивляет тот факт, что киберпреступников интересуют государственные учреждения или поставщики жизненно важных услуг. Однако для многих, вероятно, станет новостью то, что ежедневно атакам подвергаются и малые предприятия – часто даже они сами.