Европа готовится подрезать крылья Temu и Shein

ST Content Marketing 29.11.24, 20:01

Никого не удивляет тот факт, что киберпреступников интересуют государственные учреждения или поставщики жизненно важных услуг. Однако для многих, вероятно, станет новостью то, что ежедневно атакам подвергаются и малые предприятия – часто даже они сами.