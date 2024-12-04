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  • 04.12.24, 15:24

Европа готовится подрезать крылья Temu и Shein

Брюссель планирует ввести налог, чтобы ограничить рост продаж на веб-сайтах, уклоняющихся от таможенных пошлин и контроля Европейского Союза, пишет Financial Times.
Temu и Shein стали символами потребления дешевой быстрой моды.
  • Temu и Shein стали символами потребления дешевой быстрой моды. Foto: Marie Hubert Psaila/ABACAPRESS.COM/Scanpix
Речь идет о таких азиатских интернет-ритейлерах, как Temu и Shein, основанных в Китае, но перенесших свои штаб-квартиры в Сингапур.

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