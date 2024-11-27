Назад 27.11.24, 08:53 Навязчивые дешевые товары с Temu беспокоят местных продавцов Китайский интернет-магазин Temu, нахально протискивающийся на эстонский рынок, создает проблемы местным предпринимателям. Помимо налоговых вопросов, возникает еще один: что китайцы делают с нашими данными?

Таможенный инспектор-кинолог Маарья Лайдла и таможенная собака Пяхкель проверяют посылки в сортировочном центре Omniva. Foto: Liis Treimann

Владельцы магазинов в Эстонии уже два года подряд отмечают снижение продаж, хотя увеличение числа посылок как будто не указывает на спад экономики. По прогнозу Omniva, в ноябре и декабре будет отправлено более двух миллионов посылок, что на 15% больше, чем в прошлогодний рождественский период.