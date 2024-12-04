Обрабатывающая промышленность пошла на подъем после длительного спада

Производство продуктов питания в октябре выросло более чем на 6 процентов. Foto: Terje Lepp
Однако из-за снижения объемов добычи полезных ископаемых на 2,8% и в энергетике на 7,4% промышленные предприятия в октябре 2024 года произвели в сопоставимых ценах столько же, сколько и в октябре прошлого года.
Новая большая идея для эстонской экономики должна заключаться в освобождении от скандинавского субподряда и в самостоятельной продаже продуктов и услуг напрямую в Германию и другие крупные рынки, поскольку скорость и эффективность эстонских компаний там высоко ценятся, пишет председатель совета Эстонского союза машиностроителей Вельо Коннимойс.
Покупка недвижимости в Дубае с целью получения пассивного дохода или оформления вида на жительство доступна, не выходя из дома. В этом интервью Игорь Кинг расскажет о динамично развивающемся рынке недвижимости в Арабских Эмиратах, возможностях, которые он предлагает инвесторам, и причинах, по которым приобретение жилья для аренды здесь является выгодным решением.