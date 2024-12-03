Генеральный директор спа-отеля Aqva Роман Кусма не верит, что в следующем году ситуация в Эстонии улучшится, так как повышение налогов правительством душит бизнес, что затрудняет найм сотрудников и повышение зарплат. На фото Роман Кусма (стоит) задает вопрос министру промышленности Эркки Кельдо на конференции в Раквере. Вопрос касался поддержки крупных государственных инвестиций, к которой Кусма относится критически. Foto: Andras Kralla
«С чего бы это должно стать лучше? Все будет только хуже», – говорит Кусма.
Учитывая, что в следующем году правительство обложит новыми налогами и предприятия, и граждан, дела экономики никак не могут пойти лучше. «Поэтому неприятно слышать заявления министров, что дела в экономике пойдут лучше. Всё будет только хуже», — говорит он в интервью Lääne-Virumaa Uudised.
Помимо перспектив эстонской экономики, Кусма также рассказал о вероятных последствиях политических решений, касающихся бизнеса, проекте Viljandi spa, планах на следующий летний сезон для Altja kõrts, результатах Aqva spa в этом году, новом бренде для Ляэне-Вирумаа, ситуации на ресторанном рынке Таллинна и о том, почему дела у компании Олега Гросса сейчас идут так хорошо.
На дискуссии, прошедшей в рамках церемонии награждения самых успешных предприятий Вирумаа по версии Äripäev, было высказано мнение, что государство должно позволить предпринимателям работать свободнее и меньше вмешиваться в их дела.
Никого не удивляет тот факт, что киберпреступников интересуют государственные учреждения или поставщики жизненно важных услуг. Однако для многих, вероятно, станет новостью то, что ежедневно атакам подвергаются и малые предприятия – часто даже они сами.