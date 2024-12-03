Назад 03.12.24, 12:37 «С чего бы это должно стать лучше? Все будет только хуже» Генеральный директор Aqva spa и владелец нескольких ресторанов Роман Кусма не верит, что в следующем году дела эстонской экономики пойдут лучше.

Генеральный директор спа-отеля Aqva Роман Кусма не верит, что в следующем году ситуация в Эстонии улучшится, так как повышение налогов правительством душит бизнес, что затрудняет найм сотрудников и повышение зарплат. На фото Роман Кусма (стоит) задает вопрос министру промышленности Эркки Кельдо на конференции в Раквере. Вопрос касался поддержки крупных государственных инвестиций, к которой Кусма относится критически. Foto: Andras Kralla

«С чего бы это должно стать лучше? Все будет только хуже», – говорит Кусма.

Учитывая, что в следующем году правительство обложит новыми налогами и предприятия, и граждан, дела экономики никак не могут пойти лучше. «Поэтому неприятно слышать заявления министров, что дела в экономике пойдут лучше. Всё будет только хуже», — говорит он в интервью Lääne-Virumaa Uudised.

Помимо перспектив эстонской экономики, Кусма также рассказал о вероятных последствиях политических решений, касающихся бизнеса, проекте Viljandi spa, планах на следующий летний сезон для Altja kõrts, результатах Aqva spa в этом году, новом бренде для Ляэне-Вирумаа, ситуации на ресторанном рынке Таллинна и о том, почему дела у компании Олега Гросса сейчас идут так хорошо.

Следует интервью с Романом Кусма.

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