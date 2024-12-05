Кристи Сааре советует: как добавить 1000 евро к своей зарплате?

Инвестор и тренер по финансовой грамотности Кристи Сааре. Foto: Raul Mee
По ее словам, смена профессии может привести к гораздо более резкому росту зарплаты, чем просто просьба о повышении зарплаты. «Люди пишут мне свои истории успеха – после смены профессии их зарплата увеличилась на тысячу евро в месяц», – отметила Сааре в эфире утренней программы радио Äripäev.
Средняя зарплата в третьем квартале составила 1959 евро, что на 8,1% больше, чем год назад. В дальнейшем рост зарплат замедлится, и IT-сектор ожидает в следующем году намного меньшее давление расходов на персонал.
Никого не удивляет тот факт, что киберпреступников интересуют государственные учреждения или поставщики жизненно важных услуг. Однако для многих, вероятно, станет новостью то, что ежедневно атакам подвергаются и малые предприятия – часто даже они сами.