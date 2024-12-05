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  • 05.12.24, 16:08

Кристи Сааре советует: как добавить 1000 евро к своей зарплате?

В нынешней экономической ситуации есть возможность значительно увеличить зарплату, считает инвестор и тренер по финансовой грамотности Кристи Сааре.
Инвестор и тренер по финансовой грамотности Кристи Сааре.
  • Инвестор и тренер по финансовой грамотности Кристи Сааре. Foto: Raul Mee
По ее словам, смена профессии может привести к гораздо более резкому росту зарплаты, чем просто просьба о повышении зарплаты. «Люди пишут мне свои истории успеха – после смены профессии их зарплата увеличилась на тысячу евро в месяц», – отметила Сааре в эфире утренней программы радио Äripäev.

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