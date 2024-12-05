Назад 05.12.24, 10:28 Министр экономики: доходы людей растут, ситуация улучшается По оценке министра экономики и промышленности Эркки Кельдо, ситуация в экономике Эстонии улучшается, и реальная покупательская способность людей растет с июня 2023 года, пишет rus.err.ee.

Министр экономики и промышленности Эркки Кельдо. Foto: Liis Treimann

«Зарплата росла быстрее инфляции. Несмотря на все трудности, доходы людей увеличиваются, а средняя пенсия растет быстрее средней зарплаты», – сказал Кельдо в среду в передаче «Esimene stuudio» на телеканале ETV.

По словам Кельдо, он получает много положительной обратной связи от предпринимателей по поводу планов правительства: «Они хотят, чтобы государство не занималось бюрократией, и мы в правительстве как раз предпринимаем соответствующие шаги».

По его мнению, у Эстонии должно быть больше экономических амбиций. «Я мечтаю об общественных дебатах в Эстонии, в которых сохраняются смелость и амбиции. Говорят о перераспределении, но начинать надо с создания стоимости. У нас должен быть рост добавленной стоимости, тогда будет богатство и обеспеченность, а затем надо обсуждать, что перераспределить», – обозначил Кельдо свой подход к вопросам социально-экономической политики.