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  • 05.12.24, 10:28

Министр экономики: доходы людей растут, ситуация улучшается

По оценке министра экономики и промышленности Эркки Кельдо, ситуация в экономике Эстонии улучшается, и реальная покупательская способность людей растет с июня 2023 года, пишет rus.err.ee.
Министр экономики и промышленности Эркки Кельдо.
  • Министр экономики и промышленности Эркки Кельдо. Foto: Liis Treimann
«Зарплата росла быстрее инфляции. Несмотря на все трудности, доходы людей увеличиваются, а средняя пенсия растет быстрее средней зарплаты», – сказал Кельдо в среду в передаче «Esimene stuudio» на телеканале ETV.
По словам Кельдо, он получает много положительной обратной связи от предпринимателей по поводу планов правительства: «Они хотят, чтобы государство не занималось бюрократией, и мы в правительстве как раз предпринимаем соответствующие шаги».
По его мнению, у Эстонии должно быть больше экономических амбиций. «Я мечтаю об общественных дебатах в Эстонии, в которых сохраняются смелость и амбиции. Говорят о перераспределении, но начинать надо с создания стоимости. У нас должен быть рост добавленной стоимости, тогда будет богатство и обеспеченность, а затем надо обсуждать, что перераспределить», – обозначил Кельдо свой подход к вопросам социально-экономической политики.

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