Назад 14.12.24, 12:27 Парламент Южной Кореи одобрил импичмент президенту Reuters. Парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент президенту страны Юн Сок Ёлю в связи с его попыткой ввести военное положение, сообщает «Медуза» со ссылкой на агентства Yonhap

Люди празднуют после того, как парламент Южной Кореи со второй попытки одобрил импичмент президенту Юн Сок Ёлю. Сеул, 14 декабря 2024 года Foto: Reuters/Scanpix

По данным Yonhap, за импичмент проголосовали 204 депутата, против – 85, еще трое депутатов воздержались, восемь бюллетеней признаны недействительными. Для объявления импичмента необходимо 200 голосов.

Согласно Конституции, полномочия главы государства временно будет исполнять премьер-министр Хан Док Су.

В случае импичмента Юн Сок Ёль потеряет полномочия, но останется на своем посту до решения Конституционного суда, отмечает Reuters. Если суд отстранит президента, выборы должны состояться в течение 60 дней.