Парламент Южной Кореи одобрил импичмент президенту

Парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент президенту страны Юн Сок Ёлю в связи с его попыткой ввести военное положение, сообщает «Медуза»
со ссылкой на агентства Yonhap
и Reuters
.
- Люди празднуют после того, как парламент Южной Кореи со второй попытки одобрил импичмент президенту Юн Сок Ёлю. Сеул, 14 декабря 2024 года Foto: Reuters/Scanpix
По данным Yonhap, за импичмент проголосовали 204 депутата, против – 85, еще трое депутатов воздержались, восемь бюллетеней признаны недействительными. Для объявления импичмента необходимо 200 голосов.
Согласно Конституции, полномочия главы государства временно будет исполнять премьер-министр Хан Док Су.
В случае импичмента Юн Сок Ёль потеряет полномочия, но останется на своем посту до решения Конституционного суда, отмечает Reuters. Если суд отстранит президента, выборы должны состояться в течение 60 дней.
Похожие статьи
Депутаты парламента Южной Кореи на экстренном ночном заседании проголосовали за отмену военного положения, которое поздно вечером 3 декабря ввел президент страны Юн Сок Ёль, сообщает Reuters
. 190 депутатов из 300 смогли попасть в здание Национального собрания в Сеуле, которое до этого оцепили силовики, и провели голосование.
Оппозиция в Южной Корее инициировала процедуру импичмента президента. Напуганные военным положением, введенным и отмененным накануне, инвесторы устроили распродажу акций и облигаций. Снижение перекинулось на рынки Азии.
Многие семьи в Эстонии порой оказываются в сложных жизненных обстоятельствах. Но даже небольшая помощь способна существенно облегчить их положение и дать надежду на лучшее. В этом году компания Wallester
присоединилась к важной благотворительной инициативе, став партнером фонда Naerata Ometi
. Миссия этой организации проста – не оставлять людей наедине с их бедами.