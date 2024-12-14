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  • 14.12.24, 15:40

Президентом Грузии избран Михаил Кавелашвили

В Грузии коллегия выборщиков в субботу, 14 декабря, проголосовала за назначение депутата парламента от правящей партии «Грузинская мечта», бывшего футболиста Михаила Кавелашвили президентом страны, пишет Deutsche Welle.
Новый президент Грузии Михаил Кавелашвили.
  • Новый президент Грузии Михаил Кавелашвили. Foto: AP/Scanpix
Такая процедура, заменившая прямое голосование граждан на выборах главы государства, использовалась в стране впервые. Михаил Кавелашвили на этих «выборах» был единственным кандидатом в президенты.
В коллегию выборщиков вошли 300 парламентариев, 211 из них – из «Грузинской мечты». Для избрания президента было достаточно простого большинства, то есть 151 голоса. Кавелашвили набрал 200 голосов членов коллегии выборщиков, следует из подсчетов центральной избирательной комиссии.
Нынешний президент Грузии Саломе Зурабишвили была избрана на последних прямых выборах в Грузии в 2018 году. После этого в Конституцию были внесены изменения, и теперь выборы проходят по новой системе – с участием коллегии, большинство которой являются представителями правящей «Грузинской мечты». Остальные участники коллегии – представители Высших советов и городских советов парламента Грузии, а также автономных республик Аджарии и Абхазии.
26 октября в Грузии прошли парламентские выборы, большинство на которых получила правящая партия «Грузинская мечта». Оппозиция не согласна с результатами и считает их сфальсифицированными. Саломе Зурабишвили также заявила, что не признает официальные результаты выборов и не уйдет со своей должности, несмотря на скорое истечение срока ее полномочий, поскольку «нелегитимный парламент не может избрать нового президента».

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