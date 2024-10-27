На выборах в Грузии победила правящая «Грузинская мечта». Оппозиция заявила, что не признает результаты

Партия «Грузинская мечта» получает 54,3% на парламентских выборах в Грузии. Такие данные привел ЦИК по итогам обработки 99,16% протоколов, передает «Медуза
».
- Сторонники правящей в Грузии партии «Грузинская мечта». Foto: Scanpix
Четыре крупнейшие оппозиционные партии, по данным ЦИК, суммарно набирают около 37%: «Коалиция за перемены» получает 10,8% голосов, «Единое национальное движение» — 10,1%, «Сильная Грузия», — 8,8%, «Гахария за Грузию» — 7,8%.
Предварительно, «Грузинская мечта» получит 88 из 150 мест в парламенте. Этого не хватит для конституционного большинства, но хватит для формирования правительства.
«Коалиция за перемены» и «Единое национальное движение» еще вечером 26 октября объявили, что не признают результаты выборов, назвали их «конституционным переворотом» и анонсировали «перманентные» акции протеста начиная с воскресенья. Позже к заявлению присоединилась «Сильная Грузия».
Выборы в Грузии многими экспертами и участвующими политиками рассматривались как выбор для избирателей между сближением с Россией («Грузинская мечта») и Евросоюзом (оппозиция).
«Грузинская мечта», которую основал бизнесмен Бидзина Иванишвили, находится у власти в Грузии с 2012 года.
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