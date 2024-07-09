Новости

dv.ee

9 июля 2024 в 14:06









Евросоюз приостановил процесс вступления Грузии

Протесты в Грузии против принятия «закона об иноагентах». Фото: Scanpix, IMAGO

Лидеры стран Евросоюза приняли решение приостановить процесс вступления Грузии в эту организацию. Такое заявление сделал посол ЕС в Грузии Павел Герчинский во вторник, 9 июля, в Тбилиси, где проходит конференция «Расширение Евросоюза – геополитическая необходимость и дальнейшие шаги для стран – кандидатов в Евросоюз».

В ЕС считают аналог российского закона об «иноагентах» в Грузии «шагом назад по сравнению с девятью шагами» рекомендованными для вступления страны в ЕС.

«Мне жаль это говорить, но лидеры стран ЕС согласились остановить процесс вступления Грузии. Намерения нынешнего правительства Грузии неясны для лидеров Евросоюза», – цитирует Герчинского онлайн-издание eadaily.com.

Дипломат подчеркнул, что закон «О прозрачности иностранного влияния», принятый в Грузии, несмотря на массовые протесты и вето президента страны Саломе Зурабишвили и считающийся аналогом российского закона об «иноагентах», «явно является шагом назад по сравнению с девятью шагами», которые были рекомендованы Тбилиси властями ЕС на пути к членству.

«Антизападная, антиевропейская риторика также совершенно несовместима с декларируемой целью вступления в Евросоюз», – добавил Павел Герчинский. При этом он выразил надежду, что правительство, сформированное в Грузии после октябрьских выборов, «кто бы это правительство ни сформировал», снова начнет серьезную работу по вступлению в Евросоюз.

Заморозка ЕС помощи Грузии в оборонной сфере

В ходе выступления на конференции в Тбилиси дипломат сообщил также, что ЕС решил заморозить 30 млн евро, предназначенных на поддержку Грузии в оборонной сфере.

«И это только первый шаг, будут и другие. Наша прямая помощь правительству Грузии будет сокращена, и мы постараемся переложить эту прямую помощь на гражданское общество и средства массовой информации. Об этом было объявлено после встречи министров иностранных дел в Люксембурге», – цитирует Герчинского «Радио Свобода».