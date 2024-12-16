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  • 16.12.24, 16:09

Piletilevi стала лидером на рынке Румынии

Piletilevi Group завершила приобретение румынской компании по продаже и распространению билетов Ticketing Nation, а прошлым летом приобрела контрольный пакет акций старейшего игрока на этом рынке в Румынии – Bilete.ro.
По словам исполнительного директора Piletilevi Group Свена Нуутманна, компания ежемесячно получает множество предложений о сотрудничестве из разных стран. «Мы очень внимательно подходим к выбору партнеров».
  • По словам исполнительного директора Piletilevi Group Свена Нуутманна, компания ежемесячно получает множество предложений о сотрудничестве из разных стран. «Мы очень внимательно подходим к выбору партнеров». Foto: Piletilevi
Ticketing Nation управляет билетными платформами Entertix.ro и Myticket.ro. По словам акционера и руководителя Piletilevi Group Свена Нуутманна, после объединения двух компаний Piletilevi Group сохранит 80,2% доли в румынском бизнесе. Сделка была завершена в понедельник после получения одобрения от регулирующих органов.

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