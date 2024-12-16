Piletilevi стала лидером на рынке Румынии

Piletilevi Group завершила приобретение румынской компании по продаже и распространению билетов Ticketing Nation, а прошлым летом приобрела контрольный пакет акций старейшего игрока на этом рынке в Румынии – Bilete.ro.
По словам исполнительного директора Piletilevi Group Свена Нуутманна, компания ежемесячно получает множество предложений о сотрудничестве из разных стран. «Мы очень внимательно подходим к выбору партнеров». Foto: Piletilevi
Ticketing Nation управляет билетными платформами Entertix.ro и Myticket.ro. По словам акционера и руководителя Piletilevi Group Свена Нуутманна, после объединения двух компаний Piletilevi Group сохранит 80,2% доли в румынском бизнесе. Сделка была завершена в понедельник после получения одобрения от регулирующих органов.
Piletilevi Group приобрела контрольный пакет акций двух польских компаний по продаже билетов. Это сделало Piletilevi второй по величине компанией по продаже билетов на польском рынке. По словам руководителя фирмы Свена Нуутманна, на этом планы по расширению не заканчиваются.
Piletilevi, которая недавно приобрела контрольный пакет акций крупнейшего в Румынии продавца билетов, продолжает расширяться на зарубежных рынках. На этот раз компания объявила о приобретении чешского GoOut.net, который лидирует на местном рынке продажи билетов.
Ряд инвесторов отказался вкладывать средства в граничащие с Россией страны Европы, в том числе в Эстонию. «Они просто решают не инвестировать. Это теперешняя реальность», – свидетельствует Кристьян Калда, основатель BaltCap, крупнейшей частной инвестиционной компании в странах Балтии.
Сегодня кажется немыслимым вести деятельность и работать в стране, где нет страхования от безработицы и соответствующего учреждения. Тем не менее, всего несколько десятилетий назад, когда мы начинали выстраивать социальную систему Эстонии, в ее необходимости многие очень сомневались. Однако создатели страхования были убеждены в том, что это действительно важно.