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Лаура Сакс

30 апреля 2024 в 12:35









Крупнейшая инвестиция в истории компании: Piletilevi расширяется на польском рынке

Совладелец и руководитель Piletilevi Свен Нуутманн заявил, что компания надеется заключить еще одну сделку в июне. Фото: Piletilevi

Piletilevi Group приобрела контрольный пакет акций двух польских компаний по продаже билетов. Это сделало Piletilevi второй по величине компанией по продаже билетов на польском рынке. По словам руководителя фирмы Свена Нуутманна, на этом планы по расширению не заканчиваются.

Нуутманн признался, что за свою жизнь он совершил более 30 сделок купли-продажи, но такой сумасшедшей сделки у него еще не было.