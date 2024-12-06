Кусти Сальм: я не знаю никого, кто верил бы, что при проигрыше Украины Россия остановится
Генеральный директор Frankenburg Technologies и бывший канцлер Министерства обороны Кусти Сальм заявил, что он не знает ни одного человека, который бы верил, что, если Украина проиграет войну, то Россия на этом остановится.
Ранее в интервью Bloomberg Сальм заявил, что ситуация с безопасностью в Европе ухудшается. Он подчеркнул, что даже если в войне в Украине наступит перемирие или, в лучшем случае, война закончится, это не снизит спрос на вооружение: «В Европу придет новая, гораздо более масштабная война».
Основатель занимающейся производством боеприпасов компании Frankenburg Technologies Таави Мадиберк собрал у себя лучших специалистов в сфере обороны. Полезные связи налаживались постепенно и осторожно.
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