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  • 23.12.24, 12:26

СМИ: Импорт российского СПГ в Европу достиг рекордного уровня

Импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в Европейский союз достиг в 2024 году рекордного уровня, несмотря на решение европейских стран уменьшить закупки российского сырья после начала войны в Украине, передает rus.err.ee со ссылкой на Financial Times.
Российский танкер. Фото иллюстративное.
  • Российский танкер. Фото иллюстративное. Foto: Shutterstock
По данным компании Kpler, агрегирующей данные этого сегмента рынка, по положению к середине декабря в ЕС было ввезено 16,5 млн тонн СПГ.
Это превысило и показатель 2023 года, когда ЕС импортировал 15,18 млн тонн российского СПГ, и показатель 2022 года, когда был установлен предыдущий рекорд – 15,21 млн тонн.
При этом стоит учитывать, что в статистике поставок СПГ отражается также газ, который предназначен для третьих стран и перегружается в европейских портах с российских танкеров-газовозов ледового класса на обычные газовозы. Такие операции будут запрещены в ЕС с марта 2025 года.

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