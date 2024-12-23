СМИ: Импорт российского СПГ в Европу достиг рекордного уровня
Импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в Европейский союз достиг в 2024 году рекордного уровня, несмотря на решение европейских стран уменьшить закупки российского сырья после начала войны в Украине, передает rus.err.ee со ссылкой на Financial Times.
Российский танкер. Фото иллюстративное. Foto: Shutterstock
По данным компании Kpler, агрегирующей данные этого сегмента рынка, по положению к середине декабря в ЕС было ввезено 16,5 млн тонн СПГ.
Это превысило и показатель 2023 года, когда ЕС импортировал 15,18 млн тонн российского СПГ, и показатель 2022 года, когда был установлен предыдущий рекорд – 15,21 млн тонн.
При этом стоит учитывать, что в статистике поставок СПГ отражается также газ, который предназначен для третьих стран и перегружается в европейских портах с российских танкеров-газовозов ледового класса на обычные газовозы. Такие операции будут запрещены в ЕС с марта 2025 года.
Страны ЕС рекордными темпами тратят газ из подземных хранилищ – гораздо быстрее, чем в предыдущие годы. Эксперты не исключают, что рост цен продолжится: грядущая зима обещает стать самой холодной с начала полномасштабной войны в Украине. Кроме того, может прекратиться транзит российского газа через нее. Может ли это вновь разогнать цены в Эстонии? Сработают ли защитные механизмы, введенные ЕС после прошлого энергетического кризиса?
Многие семьи в Эстонии порой оказываются в сложных жизненных обстоятельствах. Но даже небольшая помощь способна существенно облегчить их положение и дать надежду на лучшее. В этом году компания Wallester присоединилась к важной благотворительной инициативе, став партнером фонда Naerata Ometi. Миссия этой организации проста – не оставлять людей наедине с их бедами.