Назад 03.12.24, 14:05 Цена отопления в Нарве подскочила, но пока лишь на два дня Балтийская электростанция со вторника, 3 декабря снова производит электричество для энергорынка и тепло для отопления Нарвы. Это означает, что тепло в Нарве все-таки подорожало почти на 50% с 1 декабря, но через два дня его стоимость вернулась к прежнему значению.

С начала апреля до начала декабря 2024 года Балтийская электростанция не работала. Foto: Николай Андреев

Руководитель Eesti Energia по коммуникациям в сфере большой энергетики Елена Дербнева сказала ДВ, что 2 декабря Enefit Power предложил электричество с Балтийской электростанции на бирже. С 3 декабря станция работает.

Департамент конкуренции повысил предельную цену отопления в Нарве с 1 декабря, но поставил условие, что в случае запуска Балтийской электростанции, продолжит действовать старая цена. Соответственно, повышение цены отопления в Нарве произошло пока только на два дня.

Станцию начали оживлять в сентябре

Член правления Enefit Power Александр Ефремов рассказал на пресс-конференции 5 ноября, что еще в сентябре персонал Балтийской электростанции вернулся к работе на полный день и занялся расконсервацией 11-го энергоблока, который используется также для отопления города. Но сделано это было по заявке Elering, который затребовал управляемые энергетические мощности, чтобы запланированная на 8 февраля рассинхронизация с БРЭЛЛ прошла гладко.

«Основная цель этого пуска будет заключаться в обеспечении резерва для Эстонии. Вопрос тепла в данном контексте не рассматривается – он является отдельным», – сказал Ефремов.

По его словам, если государство решит, что Балтийская электростанция нужна и в будущем, и будет компенсировать ее затраты, то станция может работать и дальше. Однако для этого нужно будет провести регламентные работы (частичная разборка, осмотр, замена деталей) стоимостью несколько миллионов евро, и этих денег в бюджете Enefit Power нет.

Председатель правления Enefit Power Лаури Карп сказал на той же пресс-конференции , что идея использовать Балтийскую электростанцию также для сдерживания роста цены отопления родилась во время его переговоров с мэром Нарвы Яаном Тоотсом. Карп особо подчеркнул, что это самостоятельное решение правления Enefit Power.

Газ или сланец, нарвитяне почувствуют кошельком

Работающая на сланце Балтийская электростанция была законсервирована в апреле по причине того, что производимое ею электричество (прежде всего, из-за квот на выбросы углекислого газа) было дороже рыночных цен.

Однако станция обеспечивала и отопление в Нарве. После консервации Балтийской электростанции город отапливала резервная газовая котельная, но себестоимость производимого ею тепла была значительно выше, чем у тепла Балтийской электростанции.

В связи с этим Департамент конкуренции согласовал новую стоимость отопления для Нарвы с 1 декабря 2024 года – 91,13 евро за мегават час (на выходе со станции без учета НСО), но с условием, что во время работы Балтийской электростанции нужно вернуться к старой цене – 60,44 евро.

С учетом тарифа сетевой компании Narva Soojusvõrk, для конечных потребителей эти цены составляют 132,9 евро за МВт-ч или 90 евро за МВт-ч.

В начале ноября председатель правления Enefit Power Лаури Карп говорил, что компания заинтересована после запуска станции поддерживать ее непрерывную работу, пока не закончатся разрешенные до регламентных работ часы работы. Это примерно 3,5 месяца. При этом, он исходит из того, что цена электричества на бирже будет достаточной, чтобы работа Балтийской электростанции окупалась. Фактически, для этого нужна холодная зима, приводящая к росту потребления электричества и росту его цены, иначе станция будет работать в убыток.

Экологичность проверят во время работы

Проверка Eesti Energia выявила нарушения экологических норм, и Enefit Power даже временно отзывал с биржи мощности Эстонской электростанции и станции Аувере.

Однако заместитель гендиректора Департамента окружающей среды по вопросам природопользования Эрик Козенкраниус сообщил ДВ накануне запуска Балтийской электростанции, что в настоящее время департамент не видит никаких препятствий для продолжения ее работы, поскольку на 11-м блоке Балтийской электростанции не было зарегистрировано превышения нормы выбросов в атмосферу.

«Департамент продолжает требовать калибровки устройств непрерывного мониторинга, но для этого дан буферный период, – сообщил Козенкраниус. – Правильная калибровка требует, чтобы устройство работало в нормальном рабочем режиме – то есть калибровка не может быть выполнена, если устройство не работает. Если калибровка выполнена правильно, мы можем получить общее представление о ситуации с выбросами в воздух путем точечных измерений».