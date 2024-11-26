Назад 26.11.24, 12:13 Михаил Крутихин: никакого кризиса поставок газа в Европе не будет По мнению эксперта нефтегазовой отрасли Михаила Крутихина, спекуляции о том, что Европе может не хватить газа, лишены оснований. Хранилища заполнены, а дефицита газа в мире нет, говорит он.

В последнее время стали появляться сообщения, будто бы страны ЕС начали более активно потреблять газ, нежели делали это в последние несколько лет. Одновременно с этим начала подниматься экономика стран Азии, которые могут предложить американским поставщикам сжиженного природного газа более высокую цену и тем самым лишить поставок европейцев.

По мнению эксперта в нефтегазовой отрасли Михаила Крутихина, эти опасения лишены оснований, и газа в Европе хватит всем.

«Да, есть аналитики, предсказывающие рост из-за якобы увеличения спроса в Азии. Но есть и те, кто придерживается противоположного мнения. Статистика по потреблению в Китае ни о чем не говорит: оно то резко скачет, то падает, и никакой тенденции нет», – рассуждает Крутихин.

По его словам, сейчас отбор газа в странах ЕС идет действительно более высокими темпами, чем это было несколько лет назад, однако перед отопительным сезоном хранилища были заполнены в среднем на 93%, что он считает более чем достаточным. Поэтому никакого дефицита газа или перебоев в поставках из-за океана Крутихин не предсказывает.

«Никакого дефицита газа в мире нет. Да, по-прежнему иногда встречаются случаи, когда судно из США или Тринидада и Тобаго направляется в сторону Европы и меняет по дороге курс, привозя в итоге СПГ в какую-то страну Азии. Но это единичные случаи – ни в коем случае не тенденция. Никакого кризиса снабжения в Европе не предвидится», – говорит эксперт.

Не видит он проблемы и с эмбарго, которую наложила администрация Джо Байдена на новые проекты в сфере сжиженного природного газа. Это эмбарго запрещает выдачу разрешений на строительство заводов и терминалов, предназначенных для экспорта сжиженного газа. Поскольку этот запрет касается только новых проектов, нынешние поставки он не затронет.

Как отмечает Крутихин, сегодня основной поставщик сжиженного природного газа в Европу – Соединенные Штаты, возящие СПГ на судах. Также СПГ поставляется в Европу через консорциум «Ямал СПГ», куда входят российская «Новатэк» (ей принадлежит 50,1%), французская TotalEnergies (20%), китайские CNPC (20%) и Фонд шелкового пути (9,9%). По словам Крутихина, этот консорциум не платит налоги в России, т.к. от них освобожден.

Что касается трубопроводного газа, то он, по словам эксперта, в Европу поставляется в незначительных объемах. Наибольшие поставки идут из Норвегии и Алжира, а также транзитом через Украину и газоизмерительную станцию «Суджа» в Курской области в Европу идет турецкий газ. Помимо этого, «Газпром» по «Турецкому потоку» поставляет газ в Сербию и Венгрию.

«Еще микроскопические объемы достаются Северной Македонии и Греции. По-прежнему покупает газ, идущий через Украину, Словакия. А вот австрийская OMV это делать уже перестала. Вместо нее газ начали покупать некие непонятные европейские компании, продающие его неизвестно кому на внутриевропейском рынке (все как обычно: трейдеры есть трейдеры). Поэтому поставки газа через Украину после отказа Австрии не снизились – просто вместо OMV появились какие-то непонятные компании», – говорит Крутихин.

Однако «Газпрому» от этого не легче: по словам Крутихина, с начала полномасштабного вторжения России в Украину, спрос на газпромовский газ в Европе упал на 160 миллиардов кубометров в год, и концерн сократил свою добычу именно на эту величину.

А вот с нефтью у России все хорошо. Как отмечает эксперт, нефтетрейдеры хорошо научились обходить ценовое эмбарго на российскую нефть, и никаких проблем с ее продажей эта страна не испытывает.

«Нефть идет, нефть торгуется – и не только через теневой флот. Работают спекулянты, танкеры которых наращивают цену в море до тех пор, пока нефть не попадет к потребителю. Россия сейчас продает ровно столько нефти, сколько добывает, а добывает она столько, сколько может», – подчеркивает Крутихин неэффективность нефтяного эмбарго.

«Прямо в порту трейдер покупает нефть у “Роснефти” или газ у “Газпрома” и платит налоги с минимальной цены. Потом он выходит в море, и дальше нефть или газ по несколько раз перепродаются. И уже потом некие неизвестные трейдеры доставляют сырье до конечного потребителя. Все законно, не придерешься», – описывает он схему.

«Говорят, что арестовали 600 или 700 танкеров. Но санкции-то Великобритания ввела лишь против 70! Да и там непонятно за что: все же законно, бумаги есть», – добавил он.

Но почему же эта схема работает? Ведь сколько бы раз нефть ни перепродавалась, она все равно остается российской, и продавать ее по цене выше эмбарго – нарушение.

«А как вы это докажете? – задается вопросом Крутихин. – Это на каждый танкер нужно иметь целый штат администраторов, специализирующихся на этой конкретной санкции, чтобы доказать, что бумаги не те, цена не та, выяснить происхождение этой нефти. Да там масса трюков, которые все научились обходить».