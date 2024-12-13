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  • 13.12.24, 11:44

Банк Эстонии: теперь экономика начнет расти

Согласно свежему экономическому прогнозу Банка Эстонии, положение экономики улучшилось. Если в этом году ожидается снижение экономики на 0,7%, то к концу 2025 года центральный банк прогнозирует рост эстонской экономики на 1,6%.
У президента Eesti Pank Мадиса Мюллера есть хорошие новости: экономический рост становится все более вероятным.
  • У президента Eesti Pank Мадиса Мюллера есть хорошие новости: экономический рост становится все более вероятным. Foto: Andras Kralla
Банк Эстонии сообщил, что несколько ранее испытывавших трудности секторов начали вновь расти, экономика страны движется в сторону улучшения. В следующем году ожидается рост экономики на 1,6%, а в 2026-2027 годах – чуть менее 3%.

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