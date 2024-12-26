Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,09%271,91
  • OMX Riga−0,16%862,52
  • OMX Tallinn0,33%1 732,68
  • OMX Vilnius−0,22%1 064,37
  • S&P 5001,1%6 040,04
  • DOW 300,91%43 297,03
  • Nasdaq 1,35%20 031,13
  • FTSE 1000,42%8 136,99
  • Nikkei 2251,12%39 568,06
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,96
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%103,98
  • OMX Baltic0,09%271,91
  • OMX Riga−0,16%862,52
  • OMX Tallinn0,33%1 732,68
  • OMX Vilnius−0,22%1 064,37
  • S&P 5001,1%6 040,04
  • DOW 300,91%43 297,03
  • Nasdaq 1,35%20 031,13
  • FTSE 1000,42%8 136,99
  • Nikkei 2251,12%39 568,06
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,96
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%103,98
  • 26.12.24, 10:43

В момент аварии на EstLink 2 мимо шло судно «теневого флота» РФ

В среду в 12:26 произошла аварийная остановка линии постоянного тока EstLink 2, соединяющей Эстонию и Финляндию. Причина отключения пока неизвестна, но в момент аварии мимо проходило судно из Санкт-Петербурга.
Нефтяной танкер в Финском заливе
  • Нефтяной танкер в Финском заливе Foto: Андрас Кралла
Руководитель диспетчерской Fingrid Арто Пахкин сообщил новостному порталу Yle, что причина повреждения изучается, и возможность терроризма или вандализма исключать нельзя. По его словам, во время обрыва электрического соединения над кабелем находились два судна, однако их названия он не уточнил.
Шведская газета Aftonbladet сообщила, что в момент обрыва связи рядом с кабелем находился танкер Eagle S под флагом Островов Кука. Согласно данным сервиса Marinetraffic, танкер замедлил ход примерно в то же время, когда было зафиксировано повреждение кабеля. Утром в четверг финский патрульный корабль Turva сопроводил Eagle S к побережью Финляндии в районе Порккала.
По данным открытых источников, танкер Eagle S следовал из Санкт-Петербурга в Египет. Как сообщает британское издание Lloyd’s List, судно входит в так называемый «теневой флот» России, перевозящий нефть из-под санкций. Это единственное судно компании Caravella, зарегистрированной в ОАЭ. В июле британские СМИ отметили, что 20-летний танкер в плохом состоянии представляет экологическую угрозу.
Согласно Lloyd’s List, к теневому флоту относят суда старше 15 лет с неизвестным владельцем, задачей которых является транспортировка нефти из стран, находящихся под санкциями, и использование методов морского обхода санкций.
Газета Iltalehti добавляет, что в момент аварии поблизости от кабеля находилось ещё одно судно — контейнеровоз Xin Xin Tian 2 под флагом Гонконга. Aftonbladet сообщает, что Xin Xin Tian 2 является аналогом судна Newnew Polar Bear, которое в октябре 2023 года повредило газопровод Balticconnector. Однако данные Yle показывают, что контейнеровоз пересёк кабель за 8 минут до инцидента.
Расследование продолжается.
Авария с кабелем
Ремонтные работы после предыдущей аварии на EstLink 2 в Ляэне-Вирумаа завершились к концу лета
  • Ремонтные работы после предыдущей аварии на EstLink 2 в Ляэне-Вирумаа завершились к концу лета Foto: Elering
Пока полиция ведет расследование, системные операторы обеих стран — Elering и Fingrid — работают над тем, чтобы как можно скорее выявить источник проблемы.
Компания Elering заверила, что энергоснабжение Эстонии остаётся стабильным. До 26 января используется резервная местная мощность для компенсации электроэнергии, которая должна была поступать по EstLink 2. Если устранение неисправности затянется, с 27 декабря для замены EstLink 2 начнут использовать другие энергетические мощности в регионе.
Предыдущее отключение EstLink 2 произошло в конце января. Тогда причиной стала неисправность на прибрежной станции в Эстонии, для устранения которой пришлось заменить около 300 метров кабеля и подключить его к существующей линии. Работы по установке соединительных муфт с морской стороны завершились в августе, а наземное соединение было восстановлено в начале сентября.
EstLink 2 с мощностью 650 мегаватт начал работу в 2014 году. До последнего сбоя он считался одной из самых надёжных линий постоянного тока в регионе Балтийского моря. В то же время линия EstLink 1 с мощностью 350 мегаватт продолжает работать без сбоев.
Линия EstLink 2 состоит из преобразовательных станций в Эстонии и Финляндии, а также более 170 километров кабелей: около 12 километров наземных линий в Эстонии, 147 километров подводных кабелей на дне Финского залива и 14 километров воздушных линий на территории Финляндии.

Похожие статьи

Новости
  • 26.01.24, 12:13
Кабель между Эстонией и Финляндией вышел из строя. Это может привести к росту цен
В ночь с четверга на пятницу вышел из строя кабель EstLink 2, соединяющий Эстонию и Финляндию. Причина сбоя в настоящее время неизвестна.
Новости
  • 12.08.24, 13:15
Ремонт кабеля Estlink 2 затягивается: это напрямую повлияет на стоимость электричества
Ремонтные работы подводного кабеля Estlink 2, соединяющего Эстонию и Финляндию, завершатся почти на две недели позже запланированного срока. Кабель был отключен в конце января из-за поломки.
Новости
  • 29.01.24, 16:45
Поломка Estlink 2 принесет Эстонии трехзначные цены на электроэнергию
Выход из строя Estlink привел к повышению цен на электроэнергию в Эстонии и снижению цен в Финляндии.
Новости
  • 28.01.24, 14:49
В воскресенье электричество в Эстонии в 7 раз дороже, чем в Финляндии
Из-за выхода из строя электрокабеля EstLink 2 в Эстонии выросла цена на электроэнергию. По данным биржи Nord Pool, сегодня средняя дневная стоимость электроэнергии в Эстонии составляет 87,04 евро за мегаватт-час. При этом среднесуточная цена в Финляндии составляет 12,35 евро за мегаватт-час, что в семь раз дешевле, пишет Postimees.
  • ST
Content Marketing
  • 12.12.24, 12:24
План эстонской системы социального страхования зародился на кухне Сийма Калласа
Сегодня кажется немыслимым вести деятельность и работать в стране, где нет страхования от безработицы и соответствующего учреждения. Тем не менее, всего несколько десятилетий назад, когда мы начинали выстраивать социальную систему Эстонии, в ее необходимости многие очень сомневались. Однако создатели страхования были убеждены в том, что это действительно важно.

Самые читаемые

1
Эпицентр
  • 24.12.24, 10:57
КАЛЬКУЛЯТОР ЗАРПЛАТ: Как налоговые изменения повлияют на вашу зарплату?
2
Интервью
  • 24.12.24, 06:00
Михкель Нестор: момент истины наступит в 2026-2027 годах
3
Новости
  • 23.12.24, 13:59
Отели, квартиры, автодом и автобус: где спят те, кого ночь застала в очереди на границе?
4
Mнения
  • 25.12.24, 12:02
Индрек Нейвельт: Европа – это демографическая катастрофа
5
Интервью
  • 25.12.24, 07:00
«Сахар бежит по нашим венам», — наследница шведской династии кондитеров открыла бизнес на Тоомпеа
6
Новости
  • 23.12.24, 11:39
Бывшая компания Кристьяна Марусте сокращает почти всех сотрудников

Последние новости

Новости
  • 26.12.24, 13:02
После 28 декабря с прилавков исчезнут старые смартфоны и планшеты
Новости
  • 26.12.24, 10:56
Германия и Норвегия закупают подводные лодки на миллиарды евро
Новости
  • 26.12.24, 10:43
В момент аварии на EstLink 2 мимо шло судно «теневого флота» РФ
ТОП
  • 26.12.24, 07:00
Куда уходят деньги, или Что читали в ДВ в 2024 году?
ТОП
  • 25.12.24, 14:56
ТОП налоговых должников в торговле: «Коронавирусный кредит и жесткость государства привели к банкротству»
Новости
  • 25.12.24, 14:29
Призыв руководителя ИТ-компании: повышайте сотрудникам зарплаты, чтобы рост налогов не уменьшил их доходы
Новости
  • 25.12.24, 13:06
Над европейским газовым рынком сгущаются тучи
Mнения
  • 25.12.24, 12:02
Индрек Нейвельт: Европа – это демографическая катастрофа

Сейчас в фокусе

КАЛЬКУЛЯТОР ЗАРПЛАТ: Как налоговые изменения повлияют на вашу зарплату?
Эпицентр
  • 24.12.24, 10:57
КАЛЬКУЛЯТОР ЗАРПЛАТ: Как налоговые изменения повлияют на вашу зарплату?
Каарел Ряйс - инвестор и формальный руководитель семейной фирмы DeepNorth OÜ. Но ведущую роль в кафе играет его жена Мария Матильда Матеджик. Она сама стоит и у печей с булочками, и за кассовым аппаратом.
Интервью
  • 25.12.24, 07:00
«Сахар бежит по нашим венам», — наследница шведской династии кондитеров открыла бизнес на Тоомпеа
«Европа теряет свою конкурентоспособность, и в ближайшее время эта тенденция только усугубится», – считает Нейвельт.
Mнения
  • 25.12.24, 12:02
Индрек Нейвельт: Европа – это демографическая катастрофа
«Наши счета за электроэнергию выросли на 80 000 евро за год», – прокомментировал владелец компании, возглавившей ТОП налоговых должников в торговле.
ТОП
  • 25.12.24, 14:56
ТОП налоговых должников в торговле: «Коронавирусный кредит и жесткость государства привели к банкротству»
Слева направо: руководитель LHV Group Мадис Тоомсалу, руководитель Swedbank Олави Лепп, руководитель Coop Pank Маргус Ринк и руководитель SEB Аллан Парик. В момент фотографии руководители банков направлялись к тогдашнему премьер-министру Кае Каллас, чтобы обсудить банковский налог.
Новости
  • 24.12.24, 15:29
Руководители банков прогнозируют: что будет с экономикой в следующем году?
В следующем году цены на природный газ в Европе могут вырасти.
Новости
  • 25.12.24, 13:06
Над европейским газовым рынком сгущаются тучи
Предприниматели верят в то, что в будущем ситуация улучшится, обращает внимание экономический аналитик банка SEB Михкель Нестор.
Интервью
  • 24.12.24, 06:00
Михкель Нестор: момент истины наступит в 2026-2027 годах
Wallester объединяется с Naerata Ometi для помощи семьям в Эстонии
  • ST
Content Marketing
  • 09.12.24, 08:00
Wallester объединяется с Naerata Ometi для помощи семьям в Эстонии

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2024