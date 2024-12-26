Назад 26.12.24, 10:43 В момент аварии на EstLink 2 мимо шло судно «теневого флота» РФ В среду в 12:26 произошла аварийная остановка линии постоянного тока EstLink 2, соединяющей Эстонию и Финляндию. Причина отключения пока неизвестна, но в момент аварии мимо проходило судно из Санкт-Петербурга.

Нефтяной танкер в Финском заливе Foto: Андрас Кралла

Руководитель диспетчерской Fingrid Арто Пахкин сообщил новостному порталу Yle, что причина повреждения изучается, и возможность терроризма или вандализма исключать нельзя. По его словам, во время обрыва электрического соединения над кабелем находились два судна, однако их названия он не уточнил.

Шведская газета Aftonbladet сообщила, что в момент обрыва связи рядом с кабелем находился танкер Eagle S под флагом Островов Кука. Согласно данным сервиса Marinetraffic, танкер замедлил ход примерно в то же время, когда было зафиксировано повреждение кабеля. Утром в четверг финский патрульный корабль Turva сопроводил Eagle S к побережью Финляндии в районе Порккала.

По данным открытых источников, танкер Eagle S следовал из Санкт-Петербурга в Египет. Как сообщает британское издание Lloyd’s List, судно входит в так называемый «теневой флот» России, перевозящий нефть из-под санкций. Это единственное судно компании Caravella, зарегистрированной в ОАЭ. В июле британские СМИ отметили, что 20-летний танкер в плохом состоянии представляет экологическую угрозу.

Согласно Lloyd’s List, к теневому флоту относят суда старше 15 лет с неизвестным владельцем, задачей которых является транспортировка нефти из стран, находящихся под санкциями, и использование методов морского обхода санкций.

Газета Iltalehti добавляет, что в момент аварии поблизости от кабеля находилось ещё одно судно — контейнеровоз Xin Xin Tian 2 под флагом Гонконга. Aftonbladet сообщает, что Xin Xin Tian 2 является аналогом судна Newnew Polar Bear, которое в октябре 2023 года повредило газопровод Balticconnector. Однако данные Yle показывают, что контейнеровоз пересёк кабель за 8 минут до инцидента.

Расследование продолжается.

Авария с кабелем

Ремонтные работы после предыдущей аварии на EstLink 2 в Ляэне-Вирумаа завершились к концу лета Foto: Elering

Пока полиция ведет расследование, системные операторы обеих стран — Elering и Fingrid — работают над тем, чтобы как можно скорее выявить источник проблемы.

Компания Elering заверила, что энергоснабжение Эстонии остаётся стабильным. До 26 января используется резервная местная мощность для компенсации электроэнергии, которая должна была поступать по EstLink 2. Если устранение неисправности затянется, с 27 декабря для замены EstLink 2 начнут использовать другие энергетические мощности в регионе.

Предыдущее отключение EstLink 2 произошло в конце января. Тогда причиной стала неисправность на прибрежной станции в Эстонии, для устранения которой пришлось заменить около 300 метров кабеля и подключить его к существующей линии. Работы по установке соединительных муфт с морской стороны завершились в августе, а наземное соединение было восстановлено в начале сентября.

EstLink 2 с мощностью 650 мегаватт начал работу в 2014 году. До последнего сбоя он считался одной из самых надёжных линий постоянного тока в регионе Балтийского моря. В то же время линия EstLink 1 с мощностью 350 мегаватт продолжает работать без сбоев.

Линия EstLink 2 состоит из преобразовательных станций в Эстонии и Финляндии, а также более 170 километров кабелей: около 12 километров наземных линий в Эстонии, 147 километров подводных кабелей на дне Финского залива и 14 километров воздушных линий на территории Финляндии.