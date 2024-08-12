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Янно Рийспапп

12 августа 2024 в 10:15









Ремонт кабеля Estlink 2 затягивается: это напрямую повлияет на стоимость электричества

Фото: Elering

Ремонтные работы подводного кабеля Estlink 2, соединяющего Эстонию и Финляндию, завершатся почти на две недели позже запланированного срока. Кабель был отключен в конце января из-за поломки.

Согласно первоначальному плану, 650-мегаваттное электрическое соединение должно было быть введено в эксплуатацию 1 сентября, но, согласно рыночному уведомлению, отправленному Elering в понедельник, новым сроком завершения работ стало 13 сентября.