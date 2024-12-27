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  • 27.12.24, 12:41

FT: Россия использует западное оборудование при производстве ракет «Орешник»

Согласно анализу Financial Times, экспериментальная ракета Владимира Путина «Орешник», запущенная против Украины в прошлом месяце, была изготовлена российскими компаниями, которые все еще полагаются на современное западное производственное оборудование, передает «Украинская правда».
Президент РФ Владимир Путин.
  • Президент РФ Владимир Путин. Foto: Scanpix
По данным FT, два ведущих российских инженерных института по разработке оружия, названные украинской разведкой разработчиками «Орешника», искали работников, которые знакомы с металлообрабатывающими системами немецких и японских компаний.
В частности, вакансии для Московского института теплотехники (МИТ) и «Созвездие», которые были отслежены Financial Times, иллюстрируют, что Россия остается критически зависимой от иностранных технологий, которые охватываются западными санкциями.
Издание исследовало, что в объявлениях МИТ за 2024 год, ведущего учреждения по разработке российских твердотопливных баллистических ракет, отмечается, что «мы используем системы Fanuc, Siemens, Haidenhein».
Fanuc – японская компания, а две другие – немецкие. Все три компании производят системы управления для высокоточных станков с ЧПУ.
«Россия долгое время полагалась на станки иностранного производства, несмотря на усилия, направленные на создание отечественных альтернатив. В то время как Кремль закупает большое количество высокоточных металлообрабатывающих станков в Китае, системы управления ими продолжают поставляться с Запада», – пишет FT.
Хотя экспортный контроль замедлил поток этих товаров в Россию, анализ российских деклараций изданием свидетельствует, что с начала 2024 года в Россию поступило поставок минимум на $3 млн, которые включают компоненты Heidenhain. Некоторые из их покупателей глубоко связаны с военным производством.

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