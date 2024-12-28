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  • 28.12.24, 14:15

Четыре года кризисов: известный тартуский ресторан обанкротился

Ресторан-кафе Trikster Tihane, расположенный в тартуском комплексе Aparaaditehas, обанкротился накануне Рождества. По словам руководителя и владелицы ресторана Май-Риин Хярмасте, многочисленные кризисы так и не позволили наладить работу.
За восемь лет две компании пытались держать ресторан Trikster Tihas в тартуском комплексе Aparaaditehas. С октября ресторан снова закрыт.
  • За восемь лет две компании пытались держать ресторан Trikster Tihas в тартуском комплексе Aparaaditehas. С октября ресторан снова закрыт. Foto: Sille Annuk/Postimees/Scanpix
Последней каплей для Trikster Tihane стала нехватка клиентов: «Экономическая ситуация людей и снижение покупательной способности – других причин нет». Ресторан был закрыт с конца сентября, а 20 декабря суд объявил банкротство управлявшей заведением компании Tehaseköök OÜ.

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