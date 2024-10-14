Назад 14.10.24, 16:56 Предприниматель: эстонские рестораны выживают благодаря обеспеченным людям и туристам Рестораны не жалуются на количество клиентов, но отмечают, что люди становятся все более чувствительными к ценам и выбирают более доступные блюда, передает Postimees

Ресторан Mantel ja Korsten. Foto: Raul Mee

Ресторан Mantel ja Korsten расположен в центре Таллинна в районе Кадриорг. По словам владельца ресторана Райна Вескимяэ, этот год был непростым: «Так как в прошлом году мы работали хорошо, то справляемся. Мы работаем над тем, чтобы быть более эффективными и стараемся держать расходы под контролем».

«По сравнению с прошлой осенью посещаемость немного снизилась, а оборот упал даже немного больше, поскольку наши гости в среднем тратят чуть меньше, чем в прошлом году», – добавил он.

Хотя ситуация лучше, чем два года назад, ресторану, вероятно, придется затянуть пояса, и впереди непростые решения: «Пока что мы не сокращали работников и зарплаты, но с большой вероятностью нам придётся это сделать до января».

Подписаться на рассылку Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик! Подписываюсь