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  • 30.12.24, 11:15

Опрос: сколько жители Эстонии потратят на встречу Нового года?

Опрос, проведенный по заказу Swedbank исследовательской компанией Norstat, показал, что расходы жителей Эстонии на празднование Нового года сильно различаются. Почти треть населения планирует потратить на празднование от 50 до 100 евро, в то время как 22% рассчитывают менее чем на 50 евро.
Значительное отличие наблюдается у русскоязычных людей, 92% из которых будут дарить подарки, часто с бюджетом 100-200 евро.
  • Значительное отличие наблюдается у русскоязычных людей, 92% из которых будут дарить подарки, часто с бюджетом 100-200 евро. Foto: Shutterstock
Согласно опросу, 29% населения планируют встретить Новый год с бюджетом 50-100 евро, 15% – 100-200 евро и 7% – более 200 евро. Больше всего на праздники тратят жители Ида-Вирумаа: 30% из них планируют потратить более 100 евро. Люди с более высокими доходами также тратят больше. «Например, 37% респондентов с ежемесячной чистой зарплатой более 2001 евро потратят на празднование Нового года более 100 евро, 17% – более 200 евро», – прокомментировал руководитель подразделения услуг для частных клиентов Swedbank Тармо Улла.
На новогодние подарки 15% населения планируют потратить менее 50 евро, десятая часть населения рассчитывает на 50-100 евро и столько же – на 100-200 евро. 7% населения планируют купить подарки на сумму более 200 евро. Значительная часть, 43%, не потратит на подарки ничего. «Большинство жителей Эстонии, 58%, не дарят подарки на Новый год или, по крайней мере, не планируют тратить деньги. Значительное отличие наблюдается у русскоязычных людей, 92% из которых будут дарить подарки, часто с бюджетом 100-200 евро», – пояснил Улла.
Для покупки подарков 75% людей используют имеющийся баланс банковского счёта, 19% заранее откладывают деньги, а 4% пользуются кредитной карточкой.
Почти 70% населения будут встречать Новый год дома, 23% – с друзьями и родственниками, а 6% планируют отправиться в путешествие. Люди в возрасте 40-49 лет и с чистым доходом 1501-1700 евро чаще всего строят планы путешествий. Из всех путешественников 65% планируют отправиться за границу, 21% – внутренние туристы, а 4% путешествуют как по Эстонии, так и за ее пределами. «За границу чаще всего ездят семейные пары, то есть те, у кого в семье два человека, и люди в возрасте 30-39 лет», – отметил Улла.
Опрос был проведен в начале декабря, и в нем приняли участие 1000 человек.

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