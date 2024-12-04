«Mündiäri опустошает кошелек моей бабушки». Отчаявшаяся внучка не может одолеть навязчивых продавцов
«Eesti Mündiäri – от лукавого и уже минимум десять лет вытягивает деньги из моей бабушки», – говорит внучка 92-летней женщины. Бабушка, которая работала до преклонного возраста и раньше не испытывала финансовых трудностей, теперь задолжала родственникам.
«Моей мачехе она должна около 12 000 евро, а скорее всего, ее долги еще больше», – предполагает Кайса (имя изменено, личность редакции известна – прим. ред.), замечая, что старается говорить об этом без эмоций. Однако сделать это трудно, так как монеты, которые покупает бабушка, специалисты считают, мягко говоря, бесполезными.
Он представляется как Евгений и сразу располагает к себе. Особенно ценой, ведь работает он вчерную, да и рабочим своим не платит. Клиенты остаются без денег и заказа, а работавшие на него строители, в том числе не имеющие документов украинцы, – без зарплаты. Привлечь его к ответственности пока не удалось никому.
Доказательства указывают на возможное участие российских преступных группировок
Под руководством рижского и вильнюсского представителей Европейской прокуратуры вчера в Эстонии, Латвии и Литве были задержаны 32 человека. Ущерб, нанесенный подозреваемой преступной группировкой, оценивается почти в 300 миллионов евро.
Учредители и бывшие руководители фирмы, занимающейся продажей подержанных автомобилей премиум-класса, попались на налоговых махинациях и заключили сделку с прокуратурой. Однако бизнес продолжается: в число владельцев недавно вошёл известный девелопер.
Арестованы полмиллиона евро – подозрение в налоговом мошенничестве
Компания JMV Motors, массово ввозившая в Эстонию автомобили с чешскими номерами, яростно спорит с Налогово-таможенным департаментом, который арестовал крупную сумму на ее счете. Если несколько лет назад Налогово-таможенный департамент утверждал, что бизнес JMV не вызывает проблем, то теперь ситуация изменилась.
Покупка недвижимости в Дубае с целью получения пассивного дохода или оформления вида на жительство доступна, не выходя из дома. В этом интервью Игорь Кинг расскажет о динамично развивающемся рынке недвижимости в Арабских Эмиратах, возможностях, которые он предлагает инвесторам, и причинах, по которым приобретение жилья для аренды здесь является выгодным решением.