«Mündiäri опустошает кошелек моей бабушки». Отчаявшаяся внучка не может одолеть навязчивых продавцов

Он представляется как Евгений и сразу располагает к себе. Особенно ценой, ведь работает он вчерную, да и рабочим своим не платит. Клиенты остаются без денег и заказа, а работавшие на него строители, в том числе не имеющие документов украинцы, – без зарплаты. Привлечь его к ответственности пока не удалось никому.