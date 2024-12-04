Деловые ведомости
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  • 04.12.24, 12:25

«Mündiäri опустошает кошелек моей бабушки». Отчаявшаяся внучка не может одолеть навязчивых продавцов

«Eesti Mündiäri – от лукавого и уже минимум десять лет вытягивает деньги из моей бабушки», – говорит внучка 92-летней женщины. Бабушка, которая работала до преклонного возраста и раньше не испытывала финансовых трудностей, теперь задолжала родственникам.
Такая полуграммовая сувенирная монета из чистого золота стоит 139 евро, но при скупке золота за нее можно получить лишь 30-40. Нумизматы считают, что ее стоимость в будущем не вырастет.
«Моей мачехе она должна около 12 000 евро, а скорее всего, ее долги еще больше», – предполагает Кайса (имя изменено, личность редакции известна – прим. ред.), замечая, что старается говорить об этом без эмоций. Однако сделать это трудно, так как монеты, которые покупает бабушка, специалисты считают, мягко говоря, бесполезными.

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