Деловые ведомости
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  • 31.12.24, 10:42

Крупные акционеры BLRT приобретают недвижимость в центре Таллинна

Компания Siamco Invest, принадлежащая крупным акционерам промышленного концерна BLRT, выиграла аукцион по продаже здания Министерства обороны, продававшегося почти за 1,3 миллиона евро, и после заключения договора станет новым владельцем здания.
Здание по адресу Нарвское шоссе, 8 предназначено для коммерческих помещений и офисов.
  • Здание по адресу Нарвское шоссе, 8 предназначено для коммерческих помещений и офисов. Foto: Liis Treimann
Здание Министерства обороны, расположенное в центре Таллинна по адресу Нарвское шоссе, 8, выставлялось на аукцион уже четыре раза. Последний результат аукциона был утверждён приказом министра обороны Ханно Певкура – победителем стала компания Siamco Invest, договор о продаже с которой пока не подписан.

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