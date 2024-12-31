Крупные акционеры BLRT приобретают недвижимость в центре Таллинна

В финальном в 2024 году выпуске подкаста «Делов-то!» журналисты «Деловых ведомостей» обсуждают главные новости не только праздничной недели, но и всего года. А Олег Осиновский, Федор Берман и другие русскоязычные предприниматели – делятся прогнозами на наступающий 2025 год.