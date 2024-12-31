Назад 31.12.24, 08:11 Предприниматели в ожидании 2025 года: «Страна движется к энергетической катастрофе» Сегодня в полночь наступит новый, 2025-й год. Что ожидают от него предприниматели? Опрошенные ДВ бизнесмены настроены в основном пессимистично.

Основной владелец Limestone Factories of Estonia OÜ Владимир Либман считает, что Эстония движется к энергетической катастрофе и многократному повышению цен на электричество. Foto: Андрас Кралла

«Многие любят говорить, что, дескать, прошедший год был тяжелым, и, наконец-то мы его пережили. Но я считаю, что и следующий год будет не лучше предыдущего», – считает основной владелец BLRT Grupp Федор Берман.

«Никаких поводов для оптимизма я не вижу. Аналитики дают позитивные прогнозы и говорят, что экономика будет расти. Но они так уже делали раньше. Вначале прогнозировали рост, потом с каждым новым прогнозом этот рост снижался, и в итоге от него не оставалось и следа. Да, центробанки снизили процентные ставки, и это безусловно хорошо. Но одновременно нас ждет и повышение налогов. Снижение ставок должно якобы улучшить ситуацию в Финляндии, но мы не видим и этого. У нас в этой стране бизнес, производство, клиенты – и никаких признаков того, что в Финляндии нас ожидает больше заказов, мы не видим», – добавил он.

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Основной владелец BLRT Grupp Федор Берман считает, что 2025 год будет тяжелым и для компании, и для страны. Foto: Лийз Трейманн

По мнению Бермана, 2025 год окажется тяжелым для BLRT. Хотя ситуацию в судоремонте он оценивает как стабильную, видит позитивные тенденции в нефтегазовой отрасли, а по судостроению даже ожидает какого-то оживления (из-за роста военных заказов в Европе), ситуацию на рынке строительства и альтернативной энергетики в Европе (BLRT изготавливает металлоконструкции для ветропарков) он описывает как критическую.

«Прогнозы по ситуации с ветропарками в Дании и Швеции сейчас даже хуже, чем были два года назад. Намеченные крупные проекты раз за разом отменяются», – говорит Берман.

«Цены вырастут в разы»

«Если мы срочно что-то не предпримем, то следующий год будет для страны очень тяжелым», – прогнозирует основной владелец Limestone Factories of Estonia Владимир Либман, по словам которого, ситуация в эстонской энергетике крайне скверная.

«Мы движемся к полной катастрофе: цены после февраля (когда эстонская электросеть отключится от российской – ред.) вырастут в разы – и это если электричества вообще всем хватит. Еще не поздно это предотвратить, но времени осталось очень мало (если еще полгода назад я точно знал, что надо делать – как-никак инженер-электрик по образованию – то сейчас это очень и очень нетривиальная задача)», – добавил он.

По мнению основного владельца Limestone Factories of Estonia Владимира Либмана, Эстония уже потеряла много времени, но еще не поздно: можно начать развивать сланцевую энергетику и избежать энергетической катастрофы.

По мнению Либмана, если нынешняя зима окажется суровой (а часто звучат прогнозы, что она будет самой холодной за три года), то после того как 9 февраля эстонская электросеть будет отключена от BRELL, электричество подорожает в несколько раз и может возникнуть его нехватка. Предприниматель убежден, что Эстония должна вернуться к сланцевой энергетике, строить и модернизировать котлы, а вместо бессмысленных инвестиций начать вкладывать деньги в технологии улавливания и утилизации CO 2 (по словам, Либмана, они окупятся за пять лет).

«Иными словами, нужно принять ряд решений, которые даже не являются непопулярными – но зато очень не понравятся кому-то в Брюсселе. Поэтому я бы пожелал, чтобы в 2025 году в правительстве появились умные люди, которых допустили до принятия ключевых решений. А умный человек – это тот, кто думает не о том, как всем понравиться, а о судьбах страны (которая его переизберет, если он принесет ей пользу)», – рассуждает Либман.

«Себя-то мы обеспечим. Мы уже приготовились к тому, что будет, и закупили мощные дизельные генераторы. Но мы – одна маленькая частная фирма, а в масштабах страны все будет очень и очень плохо. Мы десятилетиями были экспортерами электроэнергии, а теперь превратились из доноров в попрошаек. Хотя в отличие от Латвии и Литвы, которым действительно деваться некуда, у нас есть все возможности обеспечить себя и соседей. Но мы сами режем курицу, которая несет нам золотые яйца», – добавил предприниматель.

Что касается планов бизнесмена в отношении собственного предприятия, то, по словам Либмана, 1 апреля 2025 года исполнится 40 лет с момента, как он начал руководить заводом по производству щебня. Он хотел к этой дате отойти от дел, но осознал, что есть вопросы, которые компании без него решить не удастся.

«Я уже заготовил речь, что я, как Моисей, водил вас 40 лет, а теперь буду продолжать работу до открытия нового карьера. К сожалению, так не выйдет – будем продолжать работать», – заключил он.

«У государства есть молоток, и все вокруг для него гвозди»

Основной владелец Admirals Group Александр Цихилов считает, что государственный сектор слишком часто повышает налоги, расширяет штат и увеличивает зарплаты своим сотрудникам. Foto: Лийз Трейманн

Не видит поводов для оптимизма и мажоритарный акционер Admirals Group Александр Цихилов. Он тоже не ожидает роста экономики, а широко растиражированное мнение, что снижение ключевых ставок центробанками приведет к оживлению, считает не столь очевидным.

«Снижение ставок может привести и к новому витку инфляции. А это будет означать, что все предыдущие усилия по ее обузданию пошли впустую», – рассуждает он.

Цихилов считает, что правительство Эстонии ведет себя категорически неправильно, и ожидает, что оно продолжит делать то же самое и в следующем году. По словам бизнесмена, государственный сектор постоянно расширяет свой штат и резко повышает зарплату своим сотрудникам – даже несмотря на то, что в стране кризис. При этом все возникающие от этого дополнительные расходы покрываются за счет только одной меры – повышения налогов.

«Нельзя сказать, что правительство не занимается экономикой – оно очень активно занято тем, чтобы ухудшить условия для бизнеса. Правительство видит только одно решение всех проблем – повышение налогов. Правительство – это персонаж, у которого есть молоток, поэтому все проблемы ему кажутся гвоздями. И никто ничего не делает для того, чтобы экономике как-то помочь», – говорит Цихилов.

Сам он в 2025 году планирует сосредоточиться на своих коммерческих и некоммерческих проектах. Основной бизнес Цихилова – компания Admirals Group – проходит сейчас процесс реорганизации и адаптации под новые рыночные условия. Цихилов пытается оптимизировать процессы.

«Оптимизация – это не всегда сокращения, – подчеркивает Цихилов. – Это улучшение процессов, изменение систем, процедур. Замена трех-четырех не очень квалифицированных сотрудников на одного-двух более квалифицированных (и так, чтобы процессы не пострадали). Это сложный процесс, который усугубляется еще тем, что бизнес у компании глобальный, и есть географическое рассредоточение».

По словам Цихилова, 70% оборота Admirals Group приносят комиссионные от брокерских услуг на рынке Forex. Однако он прогнозирует, что от Forex компания будет отходить: в Европе все большую популярность набирает инвестирование в акции, и именно в этой сфере компания хочет успешно конкурировать.

«В Евросоюзе виден большой запрос на инвестирование в акции, в то время как за пределами его по-прежнему большей популярностью пользуются CFD-инструменты. Например, в регионе MENA (страны Ближнего Востока и севера Африки), Юго-Восточной Азии, странах Латинской Америки», – говорит предприниматель.

Поскольку основной бизнес – пока еще брокерские услуги на Forex, 2024 год благоприятно сказался на его компании благодаря высокой волатильности на мировых рынках (что нередко случается в год выборов президента США). По словам Цихилова, этот бизнес находится в прямой зависимости от волатильности.

«Когда рынки активны, появляется больше инвестиционных идей, люди начинают больше торговать и на более крупные суммы. Как следствие, выше наша комиссия, – объясняет Цихилов эту взаимосвязь. – Такие фундаментальные события, как COVID в 2020 году или война в 2022 году, тоже увеличивают волатильность. А вот 2021 и 2023 годы были более спокойными», – говорит Цихилов, добавив, что в 2025 году волатильность будет зависеть от геополитической обстановки и политических решений.

«Иностранные инвесторы уйдут – и это хорошо»

Владелец Skinest Grupp Олег Осиновский считает, что уход иностранных инвесторов создает дополнительные возможности для местных инвесторов и бизнесменов. Foto: Лийз Трейманн

Более оптимистично настроен владелец Skinest Grupp Олег Осиновский – даже несмотря на то, что он также не ждет роста экономики Эстонии.

«Экономика в номинальном выражении вырастет, однако инфляция, которая никуда не делась, приведет к тому, что в реальном выражении роста не будет. Повышение налогов и несение государственных расходов будут только способствовать разгону инфляции», – считает Осиновский.

В отношении своей компании он настроен более оптимистично: он ожидает двузначного роста оборота Skinest Grupp, хотя и ожидает, что рост в 2025 году окажется замедленным по сравнению с тем, что было в предыдущие годы.

Российского вторжения в Эстонию, о неизбежности которого Осиновский говорил в недавнем интервью Delfi, предприниматель в 2025 году не ожидает. Однако он считает, что рано или поздно это произойдет.

«Был бы очень рад ошибиться, но боюсь, что вероятность того, что Российская империя попытается вторгнуться в Эстонию, очень большая. Ни в каком случае не в 2025 году – на это у России просто нет сил. Она теряет по 1000 человек в день и уже потеряла убитыми и ранеными около миллиона человек. Но в будущем это очень вероятно. Россия – классическая колониальная империя, а для империи характерно расширять территорию и жизненное пространство», – говорит предприниматель.

Однако повод для оптимизма в отношении 2025 года Осиновский все же нашел: им стал уход иностранных инвесторов из Эстонии.

«Я не ожидаю притока иностранных инвестиций и ожидаю ухода иностранных инвесторов (он уже происходит). Надо искать во всем хорошее: значит, местным инвесторам будет легче занимать их ниши, легче заниматься бизнесом. Мы же никуда не исчезнем и все равно будем работать в своей стране, инвестировать в нее и развивать, а значит, у Эстонии замечательное будущее. Все будет хорошо», – резюмировал предприниматель.