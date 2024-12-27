Назад 27.12.24, 18:01 Делов-то: диверсии в Балтийском море, итоги 2024 года и прогноз на 2025-й В финальном в 2024 году выпуске подкаста «Делов-то!» журналисты «Деловых ведомостей» обсуждают главные новости не только праздничной недели, но и всего года. А Олег Осиновский, Федор Берман и другие русскоязычные предприниматели – делятся прогнозами на наступающий 2025 год.

Дмитрий Фефилов, Ярослав Тавгень и Алексей Шишкин надели шапочки и обсудили, каким был 2024-й. Foto: Алена Ценно

В Финском заливе поврежден электрический кабель Estlink2 и несколько кабелей связи. Под подозрением – один из кораблей российского «теневого флота». Нынешняя авария – уже не первая, заставляющая искать российский след. Тревожный итог года – в Балтийском море больше не безопасно?

Дмитрий Фефилов констатирует беспредел и призывает заколотить для России «окно в Европу», а Ярослав Тавгень хоронит международное право.

Ключевое обстоятельство для Эстонии в 2024 году – экономика так и не выросла. Но Ярослав Тавгень ухитряется разглядеть повод для оптимизма. Дмитрий Фефилов перечит прогнозам Банка Эстонии.

Гадание по налогам – вырастут ли снова в 2025?

Прогнозы на 2025 год от Александа Цихилова, Федора Бермана и Олега Осиновского. Осиновский видит повод для радости – все инвесторы из Эстонии уйдут, а мы останемся. А значит, будет и ниша для развития.

Скандал вокруг Planet42 – горький урок для оторвавшихся от реальности эстонских инвесторов. Яак Роосааре вызывает читателей своего «Учебника…» к доске.

Какую книгу об инвестициях положить под елку? Не инвестиционный совет от Ярослава Тавгеня.

Победа Дональда Трампа – событие года. Триумф здравого смысла или совсем наоборот? Не верим американским президентам на слово.

Bitcoin летит к звездам. До каких пор? Дерзкие прогнозы от Ярослава Тавгеня и личный опыт Алексея Шишкина – обойти блокировки карт и подзаработать.