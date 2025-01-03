Катри Райк: «Вся Нарва должна сказать правительству спасибо»

Весьма вероятно, что тема отопления станет ключевой для предвыборной кампании Катри Райк. Foto: Ken Mürk/ERR/Scanpix
«Правительство сегодня [2 января] приняло принципиальное решение увеличить акционерный капитал Eesti Energia на 100 миллионов евро, и это означает, что у Eesti Energia появится возможность для строительства газовой станции в Нарве», – сказал министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.
Городской бюджет на 2025 год, проект которого был подготовлен управой во главе с мэром Яаном Тоотсом, Нарвское горсобрание 19 декабря приняло единогласно. Но через девять дней горсобрание избрало мэром Катри Райк, и теперь ее команда говорит о необходимости заново критически посмотреть на главный финансовый документ города.
В наступающий 2025 год мы вступаем отягощенные грузом тех же забот, проблем, нерешенных задач и ускользающих ожиданий, которые одолевали нас, страну и мир, в уходящем и в предшествовавшие ему годы, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
Примерно с 13 декабря на границе в Нарве очередной, вполне предсказуемый коллапс: перед Рождеством и Новым годом много людей едет через границу к родственникам. Перейти границу можно примерно за 11-14 часов. Каждый вечер сотни людей не успевают сделать это до закрытия и ищут ночлег.
Для разработчика программного обеспечения Meradaобеспечение безопасности является одинаково важным как при создании новых продуктов, так и при минимизации риска кибератак. Для этого в сотрудничестве с Teliaрегулярно проводятся проверки уязвимостей.