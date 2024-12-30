Назад 30.12.24, 08:46 Наступающий год: рост налогов, изменение Конституции и Армагеддон, не ведающий перемирия В наступающий 2025 год мы вступаем отягощенные грузом тех же забот, проблем, нерешенных задач и ускользающих ожиданий, которые одолевали нас, страну и мир, в уходящем и в предшествовавшие ему годы, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.

Эльконд Либман. Foto: Liis Treimann

Писатель Дмитрий Быков на своем ютуб-канале выразил в преддверии Нового года уверенность в грядущих в 2025 году переломных изменений в умонастроениях людей не только в России, но и в Европе и мире. Или не только в мире и Европе, но и в России. Быков ожидает этих перемен с большим оптимизмом, но, вот беда, голос его самого все тише и тише слышен его главной аудитории в России из-за фактической блокировки ютуба властями этой страны, псевдопарламент которой продолжает штамповать один репрессивный закон вслед за другим.

Война в Украине, бывшая главным чудовищным содержанием последних нескольких лет, безусловно, останется таковым и в наступающем году. Потому что громогласные заявления избранного президента США Дональда Трампа мало кого способны убедить. А главное – они не способны убедить вдохновителя этой бойни Владимира Путина, о чем свидетельствует риторика всех его последних выступлений – и перед генералами, и во время «общения с народом».

Третья за несколько месяцев «неожиданная авария» европейских кабелей, проложенных по дну Балтийского моря, две из которых пришлась на электрические кабели между Эстонией и Финляндией, оставляет мало сомнений в реальности мифологического (извините за оксюморон) мироощущения российского диктатора, полагающего, что он возглавляет борьбу «Сил добра» со злобным «коллективным Западом».

То есть, «на земле» все, разумеется, намного проще, поскольку не «демиург» вовсе придумывает конкретные операции, а его свита в погонах. Но это обстоятельство не отменяет указанных соображений «высшего порядка», а Армагеддон не ведает перемирия. Разве что как в ироничном романе Терри Пратчетта и Нила Геймана «Благие знамения» - но в таком случае главные персонажи сами должны послать свою миссию куда подальше. Такая перспектива никак не просматривается, а потому наступающий год радикальных перемен, если не верить в чудеса, не обещает.

В новый год на налоговой телеге

Едва ли какие-то чудеса сумеет сотворить и занявшая буквально за месяц до конца года пост главы внешней политики ЕС Кая Каллас. Впрочем, никто никаких чудес и не ждет, да и сама она тоже в них не верит, а верит во всемерное укрепление евроатлантической солидарности. Правда, представителям восточного фланга ЕС присуща тенденция ставить в дихотомии «евроатлантическая» составляющую «атлантическая» над составляющей «евро», и тут могут подстерегать всяческие неожиданности со стороны новоизбранного президента США, который уже успел много чего наговорить.

В этой связи определенный оптимизм вселяет прошедший в конце года в Таллинне саммит Объединенного экспедиционного корпуса НАТО, включающего десять европейских государств альянса и призванного реагировать на прямую угрозу до применения статьи 5 Вашингтонского договора.

На «большом саммите» НАТО летом предполагается предложить увеличение расходов на оборону с 2 до 3% ВВП. Военный бюджет Эстонии уже в этом году превысил 3% от ВВП, а в 2026 году он с учетом так называемого оборонного налога достигнет почти 4%. В необходимости увеличения расходов на оборону в сложившихся в мире условиях мало кто сомневается, хотя существуют разные взгляды на саму суть затрат на безопасность.

Кто-то, например, полагает, что увеличение финансирования физического и душевного здоровья людей, образования и культуры для нашей безопасности важнее покупки десятка-другого пушек. А заявления министра обороны Ханно Певкура о том, что оборонный бюджет поскачет вверх с 2026 года вызывает подозрение и сомнение во временности «оборонного налога», особенно памятуя о том, что «временно» повышенный в 2009 году НСО уже никогда не вернулся к прежнему уровню, а теперь полез вверх.

Налоги, введенные нынешней правящей коалицией и вступающие в силу с нового года, и стали предметом ожесточенной политической борьбы в уходящем году. Причем слева на правительство нападали за забвение интересов народа в угоду интересам крупного бизнеса, в частности, банков, а справа – в пренебрежении интересами бизнеса и левом популизме.

Центристы настаивали на том, что вместо повышения налогов и введения новых следовало бы обложить сверхприбыли банков, ну, и, конечно, ввести ступенчатый подоходный налог, «Отечество» тоже призывало отказаться от роста налогов, но в пользу секвестра госбюджета, «Правые» придерживались практически той же линии, говоря о нужности урезать пенсии или, во всяком случае, не повышать их.

При этом левую экономическую повестку поддерживали политически крайне правые национал-консерваторы из EKRE, исходя из своей принципиальной резко антилиберальной позиции. Социал-демократы, будучи партией социал-либеральной и левоцентристской, должны были в данном вопросе как-то обозначить свою позицию, но, входя в правящую коалицию, делали это чрезвычайно осторожно. Да и повышение налогов – это везде и всегда конек социал-демократов. Вспомним, что, когда в ходе парламентских выборов реформисты во главе тогда с Каей Каллас клялись, что не тронут налоги, они не сильно кривили душой. Зато социал-демократы, вошедшие в правящий союз, не стеснялись говорить о том, что коль понадобится, то можно поднять подоходный налог и до 26%. Да и с идеей автоналога они в свое время тоже носились.

Как бы там ни было, но налоговая телега в полном своем снаряжении въедет, несмотря на все филиппики оппозиции, в новый 2025 год, потому что госбюджет был благополучно, без большого шума и пыли, принят парламентом, а оппозиция отказалась от обструкции, помня по прошлому разу о всей ее тщетности.

Решать будет меньшинство

Еще одно наследие уходящего года, которое перекочует с нами в год наступающий, это внесение поправки в конституцию, которая лишит постоянно и легально живущих в Эстонии граждан России и Беларуси права голоса на местных выборах. Судя по умонастроению большинства парламентариев, никакие аргументы и никакие, как говорится, доводы разума, с которыми выступали эксперты (в том числе Лия Хянни и Юри Адамс, бывшие в числе авторов действующей конституции, и Союз юристов Эстонии), не заставят их свернуть с избранного пути.

Поправки наверняка будут приняты. Вариативность лишь в том, лишат ли права голоса всех, кто не является гражданином Эстонии, как того хотят наиболее решительные, или же только «избранных» - россиян и белорусов по паспорту – а остальных пощадят, как предлагают боле «умеренные». И даже если президент обнаружит в законопроекте какие-то несоответствия Основному закону, вопрос будет только во времени вступления поправок в силу, потому что президентские возможности ограничены.

Боевой задор депутатов вызван, конечно же, не их неустанной заботой о безопасности страны, потому что ни одного внятного аргумента на сей счет приведено не было. Дело в муниципальных выборах, которые предстоят в наступающем году, в стремлении не мытьем, так катанием сохранить завоевание 2024 года – власть в Таллинне. А это не то чтобы невозможная, но все же труднодостижимая задача без нивелировки электората и отсечения изрядной доли избирателей Центристской партии.

Есть еще Нарва, где властные перипетии нынешнего года продолжатся в будущем. И там проблемы намного более запутанные и запущенные и не никак не разграничиваются по партийному принципу, во всяком случае, формальному. Там держатели власти как ртуть перетекают из одних конфигураций в другие, и места одних центристов занимают их соперники – другие центристы или «околоцентристы». Последняя комбинация Катри Райк, расцененная очень многими как «попытка с негодными средствами», стала наглядным тому подтверждением.

Наступающий год покажет нам продолжение этого «Марлезонского балета», становящегося бесконечным. Но в связи с готовящимися конституционными новациями для Нарвы, а в еще большей степени для соседнего Силламяэ, могут наступить драматические последствия, когда местную власть будет выбирать явное меньшинство их жителей.

Министр внутренних дел и председатель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс произнес чрезвычайно неуклюжую фразу, сводящуюся к тому, что если нарвское горсобрание покинет «последний эстонец» в лице Катри Райк, то «мы потеряем Нарву». Во-первых, это обобщенное «мы» и этот трагический «последний эстонец» вызывают, мягко говоря, недоумение, а по правде говоря, форменную оторопь: Ляэнеметсу что же, невдомек, что по действующему законодательству в Нарве, как и повсюду в Эстонии, в органы власти избираются только граждане страны? И, во-вторых, он уверен в том, что в случае реализации сценария, который социал-демократы, пусть и с некоторыми «компромиссами», но поддерживают, «мы» Нарву сохраним без всяких потерь? Как?

Боюсь, что из 2024 года в год 2025-й непринужденно перетечет и вся эта логика, а потому правы все те, кто предупреждают: год нас ждет очень не легкий. Но – надежда умирает последней, и человеку свойственно в любых ситуациях надеяться на лучшее. Так что – с наступающим Новым годом, и пусть он станет… ну, и так далее.