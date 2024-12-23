Назад 23.12.24, 13:59 Отели, квартиры, автодом и автобус: где спят те, кого ночь застала в очереди на границе? Примерно с 13 декабря на границе в Нарве очередной, вполне предсказуемый коллапс: перед Рождеством и Новым годом много людей едет через границу к родственникам. Перейти границу можно примерно за 11-14 часов. Каждый вечер сотни людей не успевают сделать это до закрытия и ищут ночлег.

Чтобы пройти таможенный контроль на выходе из Эстонии, нужно целый день провести в очереди на Петровской площади в Нарве. Foto: Николай Андреев

Руководитель Отдела таможенного контроля Вольдемар Ланно в августе уверял ДВ, что введение полного таможенного контроля незначительно скажется на путешественниках и даже уменьшит очереди, поскольку поможет избавиться от “несунов”. В реальности в дополнение к ним появился новый нелегальный бизнес - продажа мест в очереди.

Большинство людей в очереди - русскоязычные, которые живут в разных странах Европы. Дорога через Нарву для многих их них оказывается единственным доступным маршрутом в Россию.

“Я летела в Таллинн с пересадкой в Варшаве, потом на автобусе до Нарвы, потом на автобусе до Питера. Есть маршрут через Турцию, но это было очень дорого, и я его даже не рассматривала - в районе 2000 евро”, - рассказала ДВ Анастасия Дмитриева, которая добиралась из Брюсселя в Санкт-Петербург.

Наплыв в Нарву иностранцев, замерзающих в очередях, приносит доход не только продавцам мест в очереди, но и обычному бизнесу - кафе, магазинам и, конечно, местам размещения.

Затор второе Рождество подряд

Как писал ДВ , в Нарве, с учетом отелей, гостевых домов и квартир, которые посуточно сдают частные лица, около 300 номеров, комнат и квартир, где можно остановиться. Этого не хватает во время больших фестивалей, особенно, когда одновременно происходят несколько культурных событий. Однако для застрявших на границе путешественников мест достаточно.

“Места хватает. Есть небольшая проблема в том, что люди бронируют заранее, но не приезжают, но это небольшое количество номеров, - рассказал руководитель расположенного недалеко от погранпункта отеля Inger Владимир Изотов. - Мы, конечно, следим за ситуацией и готовы принимать больше людей. При необходимости мы можем достать раскладушки и дополнительные кровати, которые можем разместить в конференц-залах, если будет совсем большой наплыв людей. Никого на улице не оставим”.

По словам Владимира Изотова, на прошлой неделе пару дней отель был заселен полностью, в остальные дни оставалось до 30% свободных номеров.

“Процентов 10-15 наших гостей сейчас составляют гости с границы”, - сказал Изотов.

В Inger много постоянных клиентов - людей, которые приезжают в Нарву по работе. Перед Рождеством часть из них вернулись домой, и доступных номеров в отеле стало больше. Обычно в предновогодний период в этой гостинице затишье, и часть работников отправляют в отпуск, но год назад на границе была очередь из автомобилей, путешественники неожиданно для себя на 2-3 дня оставались в Нарве. В этом году похожая ситуация с пешими путешественниками, и в отеле были к этому готовы.

Ночь на ногах и на колесах

Судя по отзывам в Facebook-группе “Граница Нарва-Ивангород ”, на пересечение границы сейчас требуется 11-14 часов.

Ранее путешественники при помощи предприимчивых местных жителей по вечерам составляли списки, чтобы переночевать в отеле и к открытию погранпункта вернуться на свое прежнее место в очереди. Но по утрам возникали конфликты из-за этих списков, поскольку местные пристраивали в очередь людей, которые там не стояли. Несколько дней назад полиция стала поддерживать в очереди порядок и “отменила” списки. Очередь резко уменьшилась, но уже в следующие дни вместо списков появились “номерки”, вернулись и продавцы места в очереди.

Сейчас очередь долго не расходится после закрытия погранпункта в 23.00 и нарастает за несколько часов до открытия погранпункта в 7.00. Фактически часть людей проводит на Петровской площади всю ночь. По словам Владимира Изотова, семьи, остановившиеся в его отеле, поступают так: отец идет в очередь, пока мать отдыхает с детьми в номере, потом они меняются.

Стоящим помогают местные жители. Так, например, нарвский журналист Алексей Иванов уже неделю бесплатно разносит по ночам горячий чай мерзнущим в очереди людям.

В конца лета очередь переместилась с пограничного моста на центральную площадь Нарвы, но только осенью малый бизнес начал осваивать окрестности очереди - появился кофейный автомат, а потом и киоск с бургерами. Foto: Николай Андреев

Финский предприниматель Александр Шнайдер, как писал Delfi , получил от управы разрешение припарковать на Петровской площади, около погранпункта, автобус, в котором можно будет поспать или просто согреться. Однако Шнайдер планирует брать по 10 евро за час в автобусе, поэтому ночевать там будет в разы дороже, чем в отелях.

Еще одна необычная возможность переночевать появилась в гостевом доме Best apartments Narva на Таллиннском шоссе. В дополнение к номерам теперь во дворе стоит дом на колесах, где тоже можно провести ночь. Но, судя по сайту Booking.com, на сегодня он уже занят.

45 вариантов провести ночь в тепле

В целом Booking.com в середине дня 23 декабря предлагал на ближайшую ночь 45 вариантов для ночевки в Нарве. Еще утром их было 47. Цены на номера и квартиры начинаются от 24 евро за ночь.

Кровать в общем номере в хостеле можно найти на 16 евро, но на сегодняшнюю ночь остается всего несколько свободных мест. Booking.com сообщает, что в пяти хостелах в Нарве на сегодня нет свободных кроватей.

Если бронировать номер в Нарве заранее, выбор будет больше. Но путешественникам трудно предугадать, сколько времени уйдет на пересечение границы, придется ли им снимать жилье, и если да, то с какой стороны границы.