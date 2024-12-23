Отели, квартиры, автодом и автобус: где спят те, кого ночь застала в очереди на границе?

Примерно с 13 декабря на границе в Нарве очередной, вполне предсказуемый коллапс: перед Рождеством и Новым годом много людей едет через границу к родственникам. Перейти границу можно примерно за 11-14 часов. Каждый вечер сотни людей не успевают сделать это до закрытия и ищут ночлег.
- Чтобы пройти таможенный контроль на выходе из Эстонии, нужно целый день провести в очереди на Петровской площади в Нарве. Foto: Николай Андреев
Руководитель Отдела таможенного контроля Вольдемар Ланно в августе уверял
ДВ, что введение полного таможенного контроля незначительно скажется на путешественниках и даже уменьшит очереди, поскольку поможет избавиться от “несунов”. В реальности в дополнение к ним появился новый нелегальный бизнес - продажа мест в очереди.
Большинство людей в очереди - русскоязычные, которые живут в разных странах Европы. Дорога через Нарву для многих их них оказывается единственным доступным маршрутом в Россию.
“Я летела в Таллинн с пересадкой в Варшаве, потом на автобусе до Нарвы, потом на автобусе до Питера. Есть маршрут через Турцию, но это было очень дорого, и я его даже не рассматривала - в районе 2000 евро”, - рассказала ДВ Анастасия Дмитриева, которая добиралась из Брюсселя в Санкт-Петербург.
Наплыв в Нарву иностранцев, замерзающих в очередях, приносит доход не только продавцам мест в очереди, но и обычному бизнесу - кафе, магазинам и, конечно, местам размещения.
Затор второе Рождество подряд
Как писал ДВ
, в Нарве, с учетом отелей, гостевых домов и квартир, которые посуточно сдают частные лица, около 300 номеров, комнат и квартир, где можно остановиться. Этого не хватает во время больших фестивалей, особенно, когда одновременно происходят несколько культурных событий. Однако для застрявших на границе путешественников мест достаточно.
“Места хватает. Есть небольшая проблема в том, что люди бронируют заранее, но не приезжают, но это небольшое количество номеров, - рассказал руководитель расположенного недалеко от погранпункта отеля Inger Владимир Изотов. - Мы, конечно, следим за ситуацией и готовы принимать больше людей. При необходимости мы можем достать раскладушки и дополнительные кровати, которые можем разместить в конференц-залах, если будет совсем большой наплыв людей. Никого на улице не оставим”.
По словам Владимира Изотова, на прошлой неделе пару дней отель был заселен полностью, в остальные дни оставалось до 30% свободных номеров.
“Процентов 10-15 наших гостей сейчас составляют гости с границы”, - сказал Изотов.
В Inger много постоянных клиентов - людей, которые приезжают в Нарву по работе. Перед Рождеством часть из них вернулись домой, и доступных номеров в отеле стало больше. Обычно в предновогодний период в этой гостинице затишье, и часть работников отправляют в отпуск, но год назад на границе была очередь из автомобилей, путешественники неожиданно для себя на 2-3 дня оставались в Нарве. В этом году похожая ситуация с пешими путешественниками, и в отеле были к этому готовы.
Ночь на ногах и на колесах
Судя по отзывам в Facebook-группе “Граница Нарва-Ивангород
”, на пересечение границы сейчас требуется 11-14 часов.
Ранее путешественники при помощи предприимчивых местных жителей по вечерам составляли списки, чтобы переночевать в отеле и к открытию погранпункта вернуться на свое прежнее место в очереди. Но по утрам возникали конфликты из-за этих списков, поскольку местные пристраивали в очередь людей, которые там не стояли. Несколько дней назад полиция стала поддерживать в очереди порядок и “отменила” списки. Очередь резко уменьшилась, но уже в следующие дни вместо списков появились “номерки”, вернулись и продавцы места в очереди.
Сейчас очередь долго не расходится после закрытия погранпункта в 23.00 и нарастает за несколько часов до открытия погранпункта в 7.00. Фактически часть людей проводит на Петровской площади всю ночь. По словам Владимира Изотова, семьи, остановившиеся в его отеле, поступают так: отец идет в очередь, пока мать отдыхает с детьми в номере, потом они меняются.
Стоящим помогают местные жители. Так, например, нарвский журналист Алексей Иванов
уже неделю бесплатно разносит по ночам горячий чай мерзнущим в очереди людям.
- В конца лета очередь переместилась с пограничного моста на центральную площадь Нарвы, но только осенью малый бизнес начал осваивать окрестности очереди - появился кофейный автомат, а потом и киоск с бургерами. Foto: Николай Андреев
Финский предприниматель Александр Шнайдер, как писал Delfi
, получил от управы разрешение припарковать на Петровской площади, около погранпункта, автобус, в котором можно будет поспать или просто согреться. Однако Шнайдер планирует брать по 10 евро за час в автобусе, поэтому ночевать там будет в разы дороже, чем в отелях.
Еще одна необычная возможность переночевать появилась в гостевом доме Best apartments Narva на Таллиннском шоссе. В дополнение к номерам теперь во дворе стоит дом на колесах, где тоже можно провести ночь. Но, судя по сайту Booking.com, на сегодня он уже занят.
45 вариантов провести ночь в тепле
В целом Booking.com в середине дня 23 декабря предлагал на ближайшую ночь 45 вариантов для ночевки в Нарве. Еще утром их было 47. Цены на номера и квартиры начинаются от 24 евро за ночь.
Кровать в общем номере в хостеле можно найти на 16 евро, но на сегодняшнюю ночь остается всего несколько свободных мест. Booking.com сообщает, что в пяти хостелах в Нарве на сегодня нет свободных кроватей.
Если бронировать номер в Нарве заранее, выбор будет больше. Но путешественникам трудно предугадать, сколько времени уйдет на пересечение границы, придется ли им снимать жилье, и если да, то с какой стороны границы.
Похожие статьи
Эстонские таможенники переходят от выборочных проверок к контролю всех пересекающих границу людей и автомобилей. Начальник Отдела таможенного контроля НТД Вольдемар Ланно на погранпункте Лухамаа рассказал корреспонденту ДВ, что переход будет постепенным. Изменения для частных лиц будут не такими значительными, как казалось поначалу, но времени на досмотр потребуется больше.
В этом году Эстония планирует выдать 9500 разрешений на перевозку товаров в Россию, столько же выдаст своим перевозчикам и российская сторона, передает rus.err.ee.
Командующий Силами обороны генерал-майор Андрус Мерило заявил на прошедшей в среду в Таллиннском техническом университете конференции, что в случае войны необходимо быть готовым взрывать мосты и здания, чтобы таким образом затруднить передвижение российских войск, пишет Postimees
.
Сегодня кажется немыслимым вести деятельность и работать в стране, где нет страхования от безработицы и соответствующего учреждения. Тем не менее, всего несколько десятилетий назад, когда мы начинали выстраивать социальную систему Эстонии, в ее необходимости многие очень сомневались. Однако создатели страхования были убеждены в том, что это действительно важно.