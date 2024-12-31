Избранный мэр Нарвы хочет снова рассмотреть бюджет, только что принятый единогласно

Городской бюджет на 2025 год, проект которого был подготовлен управой во главе с мэром Яаном Тоотсом, Нарвское горсобрание 19 декабря приняло единогласно. Но через девять дней горсобрание избрало мэром Катри Райк, и теперь ее команда говорит о необходимости заново критически посмотреть на главный финансовый документ города.
- Ратуша Нарвы в последнее время видела много перемен. Foto: Николай Андреев
В новый год Нарва входит с двумя мэрами: хотя Катри Райк – избранный мэр, Яан Тоотс продолжает исполнять обязанности главы Нарвы до тех пор, пока депутаты не утвердят предложенный Райк состав городской управы. Это произойдет 3 января, если не случится характерных для нарвской политики неожиданностей.
Никто не голосовал против
Яан Тоотс передал в горсобрание проект бюджета 30 ноября, на том же заседании, на котором ему попытались выразить недоверие, но для этого не хватило голосов. Политическим противникам Тоотса удалось заменить его в кресле мэра на Катри Райк только со второй попытки 28 декабря.
Месяц между этими датами был заполнен переговорами между политиками для создания коалиции: зарождалась то одна конфигурация правящей коалиции, то другая.
На заседании горсобрания 19 декабря управа и депутаты внесли в бюджет полтора десятка поправок, которые трудно назвать принципиальными – они где-то уменьшали, где-то увеличивали финансирование, например, ремонта дорог и строительства парковок, спортклубов и различных мероприятий. Почти все поправки большинство поддержало – в том числе поправки от фракции Respekt, которая на тот момент еще была оппозиционной. За документ со всеми поправками единогласно проголосовали все 28 депутатов, которые участвовали в этом голосовании. Так что же изменилось?
Возможно, изменения будут в марте
Катри Райк рада, что бюджет был принят, вместе с поправками ее фракции. Но все-таки его нужно проанализировать еще раз, заявила она. Какие статьи бюджета она и ее сторонники хотели бы пересмотреть, Катри Райк пока подробно рассказывать не готова.
Все голосовали за все хорошее против всего плохого.
Катри Райк
О принятии городского бюджета Нарвы
В качестве одного из примеров она привела новый футбольный пневмохолл и споры вокруг того, сколько должна стоить его аренда спортивными командами.
«Мы должны наши приоритеты обговорить и людям ясно сказать: если мы сделаем то, получится так. И тогда у нас не хватит денег на какие-то другие вещи. Это только один пример. Бюджет сейчас обсуждался в очень быстром темпе. Быстро-быстро и непрозрачно. До этого всегда представители департаментов выступали перед депутатами, сейчас депутаты просто получили бумажки – это ненормально. Серьезная работа с бюджетом в горсобрании не была организована», – сказала избранная мэром Катри Райк.
- Катри Райк в конце 2024 года стала мэром Нарвы уже в третий раз. Foto: Николай Андреев
Руководитель фракции ее сторонников Respekt, только что избранная зампредом горсобрания Яна Кондрашова также сказала ДВ, что новая управа (которая еще не утверждена депутатами) должна будет посмотреть на бюджет с точки зрения приоритетов правящей коалиции.
«Дополнительный бюджет, скорее всего, будет в марте», – считает Катри Райк.
Дополнительный бюджет, скорее всего, будет в марте.
Председатель бюджетной комиссии горсобрания центристка Ирина Янович не согласна с мнением Райк и Кондрашовой:
«Бюджет пришел к нам, когда председателем горсобрания уже была Татьяна Стольфат (член нынешней коалиции из фракции Михаила Стальнухина – прим. ред.). Она распределила его на все комиссии. Насколько я знаю, его посмотрели все комиссии горсобрания. Бюджетная комиссия была последней, председатели всех комиссий на нашем заседании рассказали, как у них прошло обсуждение бюджета, были ли поправки, были ли предложения. Так что, я не скажу, что все прошло быстро».
Ирина Янович также добавила, что представители фракции Respekt на это итоговое обсуждение не пришли.
Старые приоритеты нового мэра
Говоря о своих приоритетах на посту мэра Нарвы, Катри Райк сказала, что, во-первых, не исчезает необходимость ежедневно заниматься привлечением инвестиций, которые создают рабочие места.
«Второе – это отопление, – сказала Катри Райк. – Это хорошо, что сейчас погода теплая, а Балтийская электростанция работает. Но в марте она обязательно пойдет на ремонт. И это значит где-то кто-то – государство или Eesti Energia – должен найти 6 миллионов евро, чтобы на следующий год сохранилась такая же цена. Но нам нужно долговременное решение, и этим тоже нужно заниматься».
Третьим пунктом избранный мэр назвала переход на эстонский язык обучения, с которым связано очень много вопросов и сложностей.
«В первую очередь, учителей и родителей здесь ни в коем случае нельзя оставить в одиночестве», – сказала избранный мэр Нарвы.
Коалиция фракций Райк, Стальнухина и внефракционных депутатов намерена вернуться к постоянно откладываемой проблеме реформы городских департаментов.
Также коалиция, по словам Райк, планирует рассмотреть, как город финансирует спортивные школы и спортклубы.
«Я не знаю ни одного человека, который финансированием спорта доволен, – отметила Катри Райк. – Как его сделать более прозрачным, более ясным – это большой-большой вопрос».
«Хотелось бы, чтобы люди получили больше радости и веры в будущее, которая, на мой взгляд, сейчас во многом исчезла», – сказала Катри Райк.
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На заседании Нарвского городского собрания в субботу, 28 декабря, выразили недоверие мэру города Яану Тоотсу и зампреду горсобрания Наталии Умаровой, передает rus.err.ee.
Мэром города стала Катри Райк.
Нарвская городская управа отозвала из советов почти всех муниципальных предприятий и целевых учреждений городских представителей и ввела на их места новых. Места в советах потеряли депутаты горсобрания из фракции Михаила Стальнухина, а получили – депутаты от рождающейся коалиции во главе с Центристской партией.
Значительно дополнено в 16.20
На внеочередном заседании Нарвского городского собрания депутаты голосовали по вопросу отставки мэра города Яана Тоотса. Коалиция из фракций Катри Райк и Михаила Стальнухина планировала снять его и снова сделать мэром Катри Райк, но для этого не хватило одного голоса.
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