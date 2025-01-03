Оборонные предприятия могут претендовать на 100 миллионов поддержки

Вступление Швеции в НАТО, к которому страна стала еще ближе на этой неделе, несет королевству как экономические выгоды, так и серьезные затраты с рисками. Но в теперешней ситуации выгоднее их принять, чем топтаться на пороге, уверен журналист ДВ Алексей Шишкин.