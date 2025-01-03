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  • 03.01.25, 15:32

Оборонные предприятия могут претендовать на 100 миллионов поддержки

Министр обороны Ханно Певкур подвел итоги инвестиций в оборонную сферу за прошлый и текущий годы. В том числе он отметил, что на 100 миллионов евро, предназначенные на военную помощь Украине, могут претендовать эстонские оборонные предприятия.
По словам министра обороны Ханно Певкура (Реформистская партия), бюджет на оборону в прошлом году составил немного более 1,3 миллиарда евро, что составляет примерно 3,4% от ВВП. Министр отметил: «Достаточно ли этого? Смею утверждать, что нет». На фото Певкур вместе с Калевом Стоическу.
  • По словам министра обороны Ханно Певкура (Реформистская партия), бюджет на оборону в прошлом году составил немного более 1,3 миллиарда евро, что составляет примерно 3,4% от ВВП. Министр отметил: «Достаточно ли этого? Смею утверждать, что нет». На фото Певкур вместе с Калевом Стоическу. Foto: Liis Treimann
Певкур напомнил, что, согласно подписанному с Украиной меморандуму, Эстония оказывает Киеву военную помощь в размере 0,25% от общественного богатства. В настоящее время Центр оборонных инвестиций (RKIK) открыл программу поддержки, и все желающие должны подать свои предложения до 31 января.

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