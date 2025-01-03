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  • 04.01.25, 13:28

Продавцы недвижимости прогнозируют рост рынка на 25%. «Повышения цен уже не избежать»

Новый год принесет на рынок жилой недвижимости новые тенденции – рынок квартир оживится, а цены начнут расти. По крайней мере, так полагают продавцы недвижимости.
Генеральный директор Eften Capital Кристьан Тамла считает, что, несмотря на обилие организуемых застройщиками скидочных кампаний, серьезных выводов из них делать не стоит.
  • Генеральный директор Eften Capital Кристьан Тамла считает, что, несмотря на обилие организуемых застройщиками скидочных кампаний, серьезных выводов из них делать не стоит. Foto: Liis Treimann
Этот год станет годом восстановления и оживления в сфере недвижимости, уверена маклер бюро недвижимости Uus Maa Маргит Сильд.

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