Продавцы недвижимости прогнозируют рост рынка на 25%. «Повышения цен уже не избежать»

Количество сделок с жилой недвижимостью неизбежно сократится, а быстрого роста цен на недвижимость ожидать не стоит. Однако в сравнении с прошедшим годом хуже не станет, а это уже означает, что станет лучше, пишет консультант и преподаватель Kinnisvarakool Тыну Тоомпарк, отвечая на опрос лидеров общественного мнения от Äripäev.