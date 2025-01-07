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  • 07.01.25, 06:00

Взгляд в 2025 год: после двух лет затишья рынок оживился

Увеличение количества сделок и объема денежных средств, как ожидается, приведет к некоторому удорожанию недвижимости, прогнозирует исполнительный директор 1Partner Kinnisvara Мартин Вахтер.
Мартин Вахтер.
  • Мартин Вахтер. Foto: Andras Kralla
Местные предприниматели встречают новый год без розовых очков. Впереди – повышение налогов, реформы и новые требования, и все это – на фоне острой, непрекращающейся нехватки специалистов. Выживать в таких условиях приходится практически всем секторам экономики. Своими ожиданиями с ДВ поделились представители различных отраслей.
После двух лет затишья рынок недвижимости в Эстонии оживился. Устойчивый рост числа сделок в этом году продолжится и в 2025 году. В уходящем году на рынке недвижимости наблюдалась положительная тенденция, и к ноябрю общая стоимость сделок уже достигла объема 2023 года.
К примеру, в прошлом году общая стоимость сделок с недвижимостью в Таллинне составила 1,9 млрд евро, а в этом году она оценивается в 2,1 млрд евро. Для сравнения, в 2021 и 2022 годах эти объемы составляли 2,4 млрд евро и 2,3 млрд евро соответственно.
В первом квартале на таллиннском рынке квартир было заключено 1729 сделок, во втором – 1900, в третьем – 2134, а в первые два месяца последнего квартала – 1623. Хотя активность сделок в настоящее время все еще примерно на четверть ниже пика, достигнутого три года назад, рост был устойчивым, и показатели продаж столичных квартир увеличивались по меньшей мере на десятую часть каждый квартал.
Рост в течение всего года был обусловлен главным образом снижением межбанковской процентной ставки Euribor и умеренным ростом реальной заработной платы. Поскольку средняя цена за квадратный метр не выросла, недвижимость вновь стала более доступной.
Что касается цен, то увеличение количества сделок и объема денежных средств, как ожидается, приведет к некоторому удорожанию недвижимости.
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