Назад 03.01.25, 14:38 Михкель Таммо: сегодня чувствуется похоронное настроение «Нам не хватает хороших руководителей, гибкости и инноваций», – пишет предприниматель и консультант по управлению Михкель Таммо, в своих ответах на опрос Äripäev для лидеров мнений.

Михкель Таммо на конференции Password 2022. Foto: Raul Mee

Кажется, чтобы смотреть на 2025 год более оптимистично, чем на 2024, это должно каким-то образом оплачиваться или быть лично выгодным и обнадеживающим для высказывающего такую позицию. Если критериями моего мнения являются независимость и самостоятельность, то у меня есть основания для пессимизма.