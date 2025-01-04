Убытки производителя умных горшков Click & Grow продолжают расти

Click & Grow продолжает работать в убыток. Foto: Andras Kralla/Äripäev
В прошлом году, который закончился в июне 2024 года, Click & Grow заработала 10 млн евро оборота и получила 2,3 млн евро операционного убытка. В предыдущем финансовом году оборот компании составил 15 млн евро, а операционный убыток — 1,3 млн евро, говорится в отчете, поступившем в Инфобанк Äripäev.
Умный инвестор вкладывает деньги в стартапы, а не в предприятия биржи. Стартапы предлагают лучшую производительность и обогащают не только основателей и инвесторов, но и ключевых работников, пишет инвестор Мадис Мююр.
31 января состоится День цифровой уборки компании Telia. Давайте вспомним, как в этом году Силы обороны Эстонии провели цифровую уборку, в ходе которой из ИТ-систем и устройств были удалены десятки терабайт цифрового мусора.