Назад 05.01.25, 13:51 Убытки производителя умных горшков Click & Grow продолжают расти Прошлый финансовый год принес компании Click & Grow снижение оборота и увеличение убытков.

Click & Grow продолжает работать в убыток. Foto: Andras Kralla/Äripäev

В прошлом году, который закончился в июне 2024 года, Click & Grow заработала 10 млн евро оборота и получила 2,3 млн евро операционного убытка. В предыдущем финансовом году оборот компании составил 15 млн евро, а операционный убыток — 1,3 млн евро, говорится в отчете, поступившем в Инфобанк Äripäev.