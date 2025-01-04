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  • 05.01.25, 13:51

Убытки производителя умных горшков Click & Grow продолжают расти

Прошлый финансовый год принес компании Click & Grow снижение оборота и увеличение убытков.
Click & Grow продолжает работать в убыток.
  • Click & Grow продолжает работать в убыток. Foto: Andras Kralla/Äripäev
В прошлом году, который закончился в июне 2024 года, Click & Grow заработала 10 млн евро оборота и получила 2,3 млн евро операционного убытка. В предыдущем финансовом году оборот компании составил 15 млн евро, а операционный убыток — 1,3 млн евро, говорится в отчете, поступившем в Инфобанк Äripäev.

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