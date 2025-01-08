Число налоговых должников резко выросло

Задолженность физических лиц увеличилась почти на 3,7 млн евро в течение четвертого квартала. Foto: Liis Treimann
Налогово-таможенный департамент составил список должников по состоянию на 1 января 2025 года, куда попало 28 900 человек, что на 1154 больше, чем в начале прошлого года. Долги возникли или увеличились у этих людей в течение 2024 года.
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С нового года вступят в силу изменения в налогообложении, которые вызвали ажиотаж с выплатами дивидендов и заработных плат в срочном порядке, а также привели к массовым покупкам новых автомобилей. До конца года остаются считанные дни, но возможность сэкономить на вычетах подоходного налога, не нарушая законов, пока еще есть, пишет присяжный аудитор и партнер компании Crowe DNW Вадим Дончевски.
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