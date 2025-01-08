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  • 08.01.25, 16:49

Число налоговых должников резко выросло

Налоговая задолженность частных лиц и коммерческих объединений увеличилась на 17,8 млн евро в четвертом квартале прошлого года. Она увеличилась на 6,8 млн евро за тот же период годом ранее.
Задолженность физических лиц увеличилась почти на 3,7 млн евро в течение четвертого квартала.
  • Задолженность физических лиц увеличилась почти на 3,7 млн евро в течение четвертого квартала. Foto: Liis Treimann
Налогово-таможенный департамент составил список должников по состоянию на 1 января 2025 года, куда попало 28 900 человек, что на 1154 больше, чем в начале прошлого года. Долги возникли или увеличились у этих людей в течение 2024 года.
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